"Росія заплатить високу ціну": тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін про війну

Політикиня поділитися у короткому інтервю журналістці ТСН Яні Слєсарчук своїм поглядом на те, що відбувається зараз в Україні

Пані посол, дякую за те, що знайшли час поділитися своїм поглядом на те, що відбувається в Україні, на протидію російській агресії. Дозвольте почати з надважливого зараз запитання. Буквально за кілька годин наш президент Зеленський виступатиме перед членами конгресу США. Не секрет, що він закликатиме надати Україні більше зброї. Як на вашу думку, чи є шанси, що найближчими днями до України таки потраплять винищувачі МіГ радянського виробництва і ЗРК С-300?

Я насамперед зазначу, що ми протягом тижнів, а точніше місяців, постачали оборонну зброю Україні у відповідь на російську агресію і продовжуватимемо це робити. Різні системи, які ми постачаємо, залежать від багатьох факторів. Конгрес США і наш президент щойно ухвалили допомогу на 3,6 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні, три мільярди з них - окремо стосуються оборонних поставок Україні. Додам також, що українці надзвичайно вправно відтісняють російські війська, працюють з нашою зброєю. Ви краще за мене знаєте, що українська армія надзвичайно добре відбиває російські напади і дуже добре себе показала проти російських літаків, гелікоптерів, танків і іншого обладнання. Дещо з цього відбувається саме завдяки тій зброї, яку ми передали, зокрема протитанковій та протиповітряній зброї.

Пані посол, наступного тижня пан Байден подорожує до Європи, на саміт НАТО. Навіщо потрібна саме особиста зустріч із союзниками, чому його не проводять віртуально?

Я думаю ви знаєте, що за останній місяць ми намагалися зробити все для того, аби наші союзники максимально об'єдналися, випрацювали спільний і однаковий підхід, і ці зусилля себе виправдали в тому сенсі, що коли Росія дійсно пішла в наступ на Україну, ми були дійсно єдині в тому, що стосується санкцій і надання Україні матеріальної допомоги - і гуманітарної, і військової. Принаймні частково так сталося завдяки чіткій дипломатії президента Байдена. Щодо зустрічі - багато що дійсно виходить робити віртуально, але немає справжньої заміни для живих переговорів і дипломатії, саме для цього президент Байден поїде до Європи, аби утримувати максимально тісні зв'язки з нашими союзниками по НАТО і європейськими партнерами, аби переконатися що ми залишаємося єдині в підтримці України і засудженні Росії.

Останні дні Сполучені Штати, Британія неодноразово повторювали про можливість застосування Росією хімічної зброї. Наскільки великою ви зараз бачите цю можливість і що робитимете в разі, якщо Росія дійсно наважиться на використання хімічної чи будь-якої іншої неконвенційної зброї.

Звісно, ми дуже пильно за цим стежимо. Нас дуже турбує будь-яке російське припущення, що вони можуть застосувати хімічну зброю і в разі якщо це станеться, ми заздалегідь заявляємо: застосування хімічної зброї - порушення Женевської конвенції, це військовий злочин. Тож Росія безперечно заплатить високу ціну за використання забороненої зброї.

Просто зараз між Україною та Росією йдуть переговори і з російської сторони з'являються інформаційні вкиди, начебто Україна готова стати нейтральною демілітаризованою країною. Як на вашу думку, пані посол, чи можна взагалі на цьому етапі війни домогтися хорошої мирної угоди між Україною та Росією?

По-перше, будь-яка мирна угода не може бути справжню доти, доки Росія не припинить вогонь, не припинить вбивати цивільних, нападати на міста і руйнувати їх. Це важливий перший крок в будь-якій угоді. По-друге, ми звичайно залишаємо весь переговорний процес українському президентові і Верховній раді. Ми не збираємося примушувати Україну йти на якісь поступки, ми не збираємося у будь-який спосіб тиснути на Україну. Виключно від українців залежить рішення, щo включати в переговорний процес, і як вести цей процес з росіянами. Але якщо потрібна наша допомога будь із чим в цьому процесі - звісно, ми її надамо.

США чітко дали зрозуміти, що будь-якій державі, яка планує компенсувати втрати для Росії, варто серйозно подумати. Крім Китаю пам'ятаємо ще Ізраїль, і Туреччину, які не погодилися накладати санкції на Кремль. Ви чекаєте від них дружніх послуг в бік Росії - економічного передовсім характеру?

Ми чітко дали зрозуміти усім країнам, що підтримка Росії, допомога уникнути санкцій - неприйнятна. Існують механізми, завдяки яким ми будем цьому протистояти. Я не стану вдаватися зараз в деталі, бо ці розмови зараз тривають, вони не публічні, але я б сказала, що Сполучені Штати дуже ретельно за цим стежать.

А щодо Китаю, наскільки ви певні, що він заходиться допомагати Росії, адже поширену західною пресою інформацію, начебто Пекін домовився з Москвою її підтримати, у Китаї спростовують, а перевірити це зараз важко.

Ми всі знаємо, що Китай не тримається загального курсу і досі не засуджував Росію. Ми наполягаємо, що жодна країна не повинна надавати Росії жодної допомоги, не повинна допомагати Росії боротися з введеними проти неї санкціями. Ми сподіваємося що всі говоритимуть і діятимуть так, аби було очевидно: Росія агресор і вона зіткнеться з неминучими наслідками своєї агресії. Ми прямо говоримо про це з Китаєм. Не стану вдаватися в подробиці того, про що говорять за зачиненими дверима, але свою позицію ми дуже чітко доносимо до Китаю.

Російські ліберали зараз багато говорять про те, що санкції не так шкодять олігархам, як звичайним людям, деякі з яких виходять на протести і не підтримують Путіна. Яка в Сполучених Штатів позиція щодо цього?

Це неправда, що ми не шкодимо олігархам, ми блокуємо їхні рахунки, ми і наші європейські партнери - адже у багатьох російських олігархів власність саме в Європі, а не в Америці. Крім того - ми накладаємо санкції на самого Путіна. Це надзвичайно незвичний крок. Під санкціями знаходяться лічені світові лідери - сирійський очільник, голова Північної Кореї, лідер Білорусі. Тож зараз Путін опинився в компанії з найгіршими країнами світу і боюсь, він залишиться там аж допоки повністю не припинить ганебну агресію проти України. Звісно, наші санкції не націлені на російський народ. Будь-який вторинний ефект від санкцій на росіян… в ньому винен Путін і тільки він. Пробачте, але саме він відповідальний за ситуацію, в якій зараз знаходяться росіяни. Це він створив ситуацію, яка зробила з Росії світову парію. Тож єдиний спосіб якось виправити становище - це не підтримувати Путіна.

І насамкінець, оскільки час у нас закінчується: от як ви думаєте, ваші оцінки - коли американське посольство зможе повернутися до Києва?

Ми дуже хочемо повернутися так швидко, як це можливо. Я щодня мрію, що саме я повернуся до Києва і знову відкрию амбасаду, а це значить, що це має статися скоро. Ми дуже, дуже сподіваємося, щойно безпекова ситуація нам це дозволить - ми повернемося. Ми нічого не хочемо так, як знову повернутися до Києва, працювати в амбасаді і усіма можливими способами допомогти українцям - вже з України.

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