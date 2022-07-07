Росія запроваджує економіку СРСР із примусовою ненормованою працею на користь "держави і вождя"

Путін переводить економіку країни на воєнні рейки. Для цього в Державній думі готують до ухвалення закон, згідно з яким усі підприємства будуть зобов'язані виконувати завдання від силовиків та спецслужб.

Відмовитися від роботи на державу закон забороняє, також передбачена свого роду трудова повинність громадян, таке собі відродженням Радянського Союзу, йдеться в ТСН.

Щоб продовжувати напад на Україну Росія входить в режим мобілізаційної економіки. Звичайний режим уже не здатен наситити лютий воєнним голод Кремля.

От тільки визнавати те, що йдеться по екстрене видоювання бізнесу до дна - Путін не хоче.

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Гарматне м'ясо, яке Росія тонами закопує на українських полях - Москва повинна десь поповнювати, але так аби нові кандидати що підуть під ніж про це не здогадувались. Звістки щодо прихованого набору солдат почали просучуватися ледь не з кожного регіону, тому різноманітні «соловйови», на вся вкладок, вже завели пісню про те, що захистити імперію без мобілізації ніяк не вийде.

Російський уряд уже розробив закон, який проголошує режим мобілізації без слова мобілізація. Кремль отримав повне право примушувати до оборонних контрактів не лише державні, а й приватні компанії. В законі прямо йдеться – бізнесу буде заборонено відмовлятися від таких завдань. А щоб економіка повноцінно стала на військові рейки, простих росіян зобов’яжуть працювати тоді, коли це потрібно і скільки. Що означає понаднормово, на вихідних і навіть вночі.

Російське керівництво більше не приховує – все це заради перемоги в Україні, яка замість 3 днів вислизає з рук вже 4 місяці, і бліцкригу ніде не видно. Сухпай у вояк закінчився, чоботі стоптались , БТРи "злі укри" попалили. А тут ще й санкції , які в оточені Путіна називають «геноцидом росіян».

Фінансові обмеження цивілізованого світу справді стали зашморгом економіки для агресора. Окремий пункт про розконсервування потужностей свідчить про недостачу військової техніки і запчастин. Директори ремонтних заводів вже масово відмовляються приймати розбиті танки, машини чи транспортери. Врешті рішення про примусову добровільну допомогу бізнесу означає, що росіяни хочуть війни, але нічого для цього не робити.

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Грошей нема, але ви тримайтесь - нова економічна теорія в Росії. Утім не все так однозначно - цього року Росія на експорті нафторесурсів може зробити більше, аніж минулого року. Та як довго це триватиме, враховуючи дискусії лідерів G7 щодо встановлення механізм обмеження ціни на нафту. Цей крок на практиці позначатиму одне: Кремль втратить змогу отримувати надмірні доходи від продажу нафти, яким сьогодні і фінансується військові авантюри Путіна.

На додачу, шостий санкцій пакет ЄС передбачає заборону страхувати судна, які транспортують російську нафту. А без цього приватні кораблі ЄС, Британії та США одразу вийдуть із російських ринків. Це серйозний сигнал, враховуючи що 70 відсотків російської нафти перевозять судна цих країн. У Кремлі це усвідомили, тож планом «Б» стало фактичне відродження економічної моделі Радянського Союзу – коли все і всі можуть працювати лише на партію, країну та вождя.

А це свого роду сигнал дуже позитивний, адже це і є фактичний розпад Росії. Спочатку зниження доходів, далі несправедливий розподіл того , що лишилося між центром і регіонами, а потім і бійка між обкраденими федераціями. Мобілізаційна економіка вона така… «не економіка».

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