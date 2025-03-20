Росія запустила вогняні "килими" по Україні: експерт попередив про нову загрозу від Путіна

Вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія настільки масовано обстріляла дронами Кропивницький Кіровоградської області, що від вибухової хвилі в місті перевертались навіть позашляховики та вилітали двері в під’їздах будинків. За словами очевидців, атака тривала декілька годин, а інтервал між вибухами становив близько 5-7 хвилин.

Цього разу по Кропивницькому Росія використала так зване "килимове" бомбардування. За попередніми даними місцевої влади, внаслідок атаки відновлення потребують 20 приватних будинків та 80 квартир.

Станом на вечір серед майже півтора десятка постраждалих 10 були шпиталізовані, зокрема 4 дитини.

Місцеві мешканці в коментарі для ТСН.ua розповіли, що протягом ночі в місті було чутно гугіт, після чого Кропивницький здригався від вибухів, а вибухова хвиля частково дісталась навіть іншого кінця міста.

Наслідки обстрілу Кропивницького проти ночі 20 березня. Фото: ДСНС Кіровоградщини

"Це була перша така масована атака, більше 30 вибухів. Все почалось ввечері і тривало приблизно до другої години ночі. Постраждала моя колега, у неї контузія, її чоловік теж в лікарні. З-під завалів цю жінку витягав сусід. Її родина залишилась без житла. В їхній багатоквартирний будинок влучив дрон. Вночі було дуже гучно та страшно, гуділо по всьому місту, були спалахи. Було чутно навіть в іншому кінці міста. Крім цього, вночі люди в соцмережах скаржились, що начебто укриття були закриті та питали про те, куди бігти. Я не користувалась укриттям, бо мешкаю в приватному секторі", — розповіла в коментарі для ТСН.ua місцева мешканка Ірина Давидова.

Ще одна мешканка Кропивницького Ірина Нестеренко нам розповіла, що такого масованого нальоту ворожих дронів місто ще не бачило.

"Такої атаки ще не було. Ми чули близько 30 вибухів. Я хоча й мешкаю подалі від місць вибухів, але вікна дзвеніли. У нас укриття в школі та гімназії відкрили, але я бачила, що люди з інших районів писали про закриті", — каже пані Ірина.

Відбулось "килимове" бомбардування

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов цю атаку трактує як "килимове" бомбардування.

"Ворогу абсолютно байдуже на втрати серед населення України. Ймовірно, що він шукав якусь важливу для себе ціль. Те, що постраждало багато місцевих мешканців, свідчить про воєнний злочин. Наслідком стали травми серед цивільного населення, руйнація житлового сектору, який жодного стосунку до оборонного сектору не має", — каже Селезньов.

Та підкреслює: "Це серйозний натяк на те, що Путін, декларуючи готовність до виходу на певні перемовні треки, продовжує свою агресію, воюючи насамперед з цивільним населенням України. Чому ворог використовує велику кількість дронів? Щоб гарантовано продавити нашу систему ППО — це стала російська тактика. Декілька одиниць мобільні вогневі групи здатні знищити, але якщо відбувається масована атака, то знищити повітряні цілі важко. Згадаймо атаку на Трипільську електростанцію. Перші декілька ракет ми знищили, а під час другої хвилі були руйнування".

Раніше повідомлялось про те, що відбулася безпрецедентна атака на Кропивницький.

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