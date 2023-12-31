Росія завдала комбінованого удару по Харкову: багато постраждалих - всі подробиці (фото)

За даними поліції, в центр міста прилетіло дві ракети "Іскандер М", в Індустріальний район - 3 ракети С-300.

Пізно ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих.

Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту - читайте на сайті ТСН.ua.

Росія атакувала Харків ракетами та дронами

За даними місцевої влади, окупаційні війська атакували середмістя та центр Харкова ракетами та ударними безпілотниками "Шахед". На жаль, є прильоти.

"Вже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав мер Харкова Терехов о 2:30.

Пізніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що відомо про два влучання: один з дронів вдарив по житловій будівлі, інший - у будівлю соціальної інфраструктури.

Окрім того, Росія атакувала Харків ракетами ракетами "Іскандер" та С-300.

За словами Тишка, росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ракетами "Іскандер-М". За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

Яка мета ворожої атаки РФ

На думку Терехова, атака напередодні Нового року росіяни хочуть залякати харків'ян. Він наголосив, що цілями окупантів стали не не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

"Не минуло і трьох годин, коли по Харкову знову прилетіли на цей раз "Шахеди". Руйнація дуже серйозна. Це не військовий об'єкт, це житлова забудова, офіси у центральній частині міста. Це геноцид української нації, українського народу. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємось, ми непереможні й незламні", - написав він.

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

Які наслідки обстрілів - дані від МВС

Вранці 31 грудня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок ворожої атаки попередньо постраждало 22 людини.

"За попередніми даними, увечері військові росії нанесли по місту щонайменше 6 ударів ракетами С-300. Унаслідок обстрілу поранені 22 людини", - йдеться у повідомленні.

Через прильоти пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

Станом на ранок на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники.

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Росія атакувала Харків двома хвилями

За інформацією поліції Харківської області, росіяни атакували місто двома хвилями: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети "Іскандер М", в Індустріальний район - 3 ракети С-300), потім БПЛА Shahed.

"Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА", - зазначили правоохоронці.

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки оглянули місця подій, зібрали речові докази – уламки снарядів, опитали місцевих мешканців.

За даними поліції, відкриті кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни російськими військовими злочинцями. Окрім того, поліція взяла під охорону приміщення, в яких були вибиті вікна і двері - більше 50 об`єктів.

За даними Харківської ОВА, 12 людей були госпіталізовані. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані, уточнив очільник ОВА Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки російської атаки.

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