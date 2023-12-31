Росія завдала комбінованого удару по Харкову: багато постраждалих - всі подробиці (фото)

За даними поліції, в центр міста прилетіло дві ракети "Іскандер М", в Індустріальний район - 3 ракети С-300.
Пізно ввечері 30 грудня та вночі 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих.
Що відомо про наслідки ворожої атаки по місту - читайте на сайті ТСН.ua.
Росія атакувала Харків ракетами та дронами
За даними місцевої влади, окупаційні війська атакували середмістя та центр Харкова ракетами та ударними безпілотниками "Шахед". На жаль, є прильоти.
"Вже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав мер Харкова Терехов о 2:30.
Пізніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що відомо про два влучання: один з дронів вдарив по житловій будівлі, інший - у будівлю соціальної інфраструктури.
Окрім того, Росія атакувала Харків ракетами ракетами "Іскандер" та С-300.
За словами Тишка, росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ракетами "Іскандер-М". За його словами, відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували.
Яка мета ворожої атаки РФ
На думку Терехова, атака напередодні Нового року росіяни хочуть залякати харків'ян. Він наголосив, що цілями окупантів стали не не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.
"Не минуло і трьох годин, коли по Харкову знову прилетіли на цей раз "Шахеди". Руйнація дуже серйозна. Це не військовий об'єкт, це житлова забудова, офіси у центральній частині міста. Це геноцид української нації, українського народу. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємось, ми непереможні й незламні", - написав він.
Які наслідки обстрілів - дані від МВС
Вранці 31 грудня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок ворожої атаки попередньо постраждало 22 людини.
"За попередніми даними, увечері військові росії нанесли по місту щонайменше 6 ударів ракетами С-300. Унаслідок обстрілу поранені 22 людини", - йдеться у повідомленні.
Через прильоти пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.
Станом на ранок на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники.
Росія атакувала Харків двома хвилями
За інформацією поліції Харківської області, росіяни атакували місто двома хвилями: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети "Іскандер М", в Індустріальний район - 3 ракети С-300), потім БПЛА Shahed.
"Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА", - зазначили правоохоронці.
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки оглянули місця подій, зібрали речові докази – уламки снарядів, опитали місцевих мешканців.
За даними поліції, відкриті кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни російськими військовими злочинцями. Окрім того, поліція взяла під охорону приміщення, в яких були вибиті вікна і двері - більше 50 об`єктів.
За даними Харківської ОВА, 12 людей були госпіталізовані. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані, уточнив очільник ОВА Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки російської атаки.
Читайте також: