Росія завдала потужного удару по Україні: Жданов пояснив, чому половину ракет не вдалося збити

Росія завдала масованого удару по Україні в ніч проти 14 червня. Ворог випустив 17 ударних безпілотників та 14 ракет різних типів. На жаль, половина ракет досягли своїх цілей.

Куди цілила російська армія та чому не всі ракети вдалося збити, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Росія вчергове цілеспрямовано атакувала військовий об’єкт в Хмельницькій області.

“Як і минулого разу, була спроба атакувати аеродром. Скоріше за все, це пов’язано з тим, що десь на підході стукаються у двері літаки F-16. Росія намагається якомога більше зруйнувати аеродром, його складові системи. Можна пошкодити там обладнання, але зруйнувати сам аеродром такими нальотами неможливо. Тим не менше вони обрали таку тактику і, можливо, продовження ще буде. У нас не один аеродром, їх більше десятка. А якщо порахувати ті, які ще з часів Радянського союзу, то налічується більше 20”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що своїх цілей досягли три крилаті, три балістичні та одна аеробалістична ракета.

“Крилаті тільки три ракети ми пропустили, а балістичні ракети, на жаль, пропустили всі. Справа в тому, що в районі Хмельницької області немає комплексів Patriot або SAMP/T, щоб перехоплювати ці ракети. У нас перехоплюють ці ракети тільки в тих містах, де дістають комплекси. Крилаті ракети пропустили через те, що вони йшли з усіх сторін. Вони міняли траєкторію, розліталися. Не з усіх боків можна прикрити навіть військові об'єкти у зв'язку з тим, що дуже не вистачає засобів ППО”, — пояснив військовий експерт.

Олег Жданов каже, єдине, чим відрізняються останні російські атаки по Україні — це співвідношення типів ракет та напрямок, звідки їх запускають

“Тактика ударів приблизно однакова. Це одночасне ураження як “шахедами”, так і крилатими ракетами, так і балістикою. Вони намагаються зробити такий комбінований удар різними засобами, з різних сторін.“Шахед” йде зі швидкістю до 200 км на годину, крилата ракета — від 650 км на годину, а “Кинджал” або “Іскандер” йдуть зі швидкістю 2,5 швидкості звуку, тобто вони надзвукові. Час пусків підгадують таким чином, щоб якомога плотніше було, щоб всі ці ракети приблизно в один час прилітали до цілі. Щоб ППО можна було перевантажити і добитися максимального ефекту від цього удару”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, вночі проти п'ятниці, 14 червня, Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили сім ракет і 17 безпілотників. Загалом РФ випустила 31 повітряну ціль.

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