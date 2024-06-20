Росія завдала потужного удару по Україні: Жданов пояснив “дивну” поведінку стратегічних літаків

Росія атакувала Україну в ніч проти 20 червня. Ворог застосував дев’ять ракет та 27 “шахедів”. Вибухи пролунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. На жаль, не всі цілі вдалося збити — є влучання.

Чим була особлива чергова атака, куди цілив ворог та чого чекати від нього далі, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Російська армія продовжує удари по українській енергетичній інфраструктурі. На думку Олега Жданова, вони триватимуть, поки диктатор Володимир Путін не досягне домовленостей про припинення вогню.

Ракетний удар проти 20 червня був комбінований. За словами військового експерта, єдина особливість, на яку варто звернути увагу — це кількість застосованих засобів повітряного нападу, стратегічних літаків Ту-95МС.

“Вони цього разу застосували чотири літаки і всього чотири ракети. Скоріше за все, для масовості. Вочевидь, ракет більше не було готових до пусків. А відправляти два літаки по дві ракети — це не так злякало б нас, як чотири літаки. Тоді ми очікуємо від них щонайменше десять ракет, знаючи, що вони вже більше двох не заряджають на літак. Тому я думаю, що кількість літаків була суто для створення масовості ракетного удару”, — каже Олег Жданов.

Він зазначив, що цього разу Силам протиповітряної оборони не вдалося збити російські балістичні ракети — усі вони досягли цілей. За словами Олега Жданова, справа в тому, що в атакованих регіонах, на жаль, недостатньо або немає засобів ППО, які б могли їх збивати.

“Судячи з заяви Міністерства енергетики, дуже влучним виявився російський удар, тому що пошкоджено об'єкти інфраструктури в п'яти областях і знову одна теплова електростанція виведена з ладу. Усі вони мають проблеми з світлом. Електропостачання в постраждалих регіонах намагаються відновити”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Енергетика — це основа будь-якої економіки, зазначив Олег Жданов, саме тому Росія не припиняє ударів по ній. Втім, на його думку, ворог не зможе влаштувати повний блекаут в Україні.

“Справа в тому, що на енергетиці все побудоване. Якщо не буде світла, то що ми можемо зробити? Довго на генераторах ми не протягнемо. Зупиниться все. І найголовніше – зупиняться системи зв'язку і передачі інформації. Залізна дорога стане. Якщо буде критичний стан, реактори треба буде приглушати і знижувати потужність. Відповідно на тягових підстанціях не вистачить потужності. Ну, якийсь термін на тепловозах ми щось повозимо, а що далі? Тому вони і б’ють по енергетиці… У будь-якому випадку, якщо не чіпати атомні станції, то повного блекауту не буде. Будуть великі перебої зі світлом, але блекалату не буде”, — каже військовий експерт.

Олег Жданов звернув увагу, що інформаційні Телеграм-канали, які повідомляють про атаки в режимі реального часу, зазначали, що ракет над Україною вночі не фіксували.

“Я думаю, що це була просто помилка була командування Повітряних сил. Вся інформація по повітряній обстановці йде тільки звідти. Крім них ніхто більше не володіє нею. Навіть Генштаб отримує інформацію від них. Я думаю, це була просто технічна помилка. В плані того, що різні офіцери подавали цю інформацію в різні джерела. Також зранку було повідомлення від командування, що вночі було без крилатих ракет Х-101, Х-555. А потім вони виправились, коли почали розбиратися. Так що я думаю, що це суто технічна помилка”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Нагадаємо, росіяни вночі здійснили удар по Україні. Було застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Зокрема, окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з повітряного простору над Каспійським морем.

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