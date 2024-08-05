Росія завдала ракетного удару по коледжу, де навчались Ярослава Магучіх та Михайло Кохан: який він має вигляд

Затамувавши подих, за своїх учнів, що здобули медалі на Олімпіаді, напередодні вболівали педагоги Дніпровського спортивного коледжу. Саме там вчились Ярослава Магучіх та Михайло Кохан. І саме у цей заклад навесні ракетою поцілили окупанти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Дніпровський спортивний коледж, де навчалися Ярослава Магучих та Михайло Кохан, досі відновлюють після ракетного удару росіян. Олімпійські прапори крізь розбиті вікна встояли після ракетного удару по коледжу навесні. Тоді дванадцятеро людей дістали поранення - працівники та юні спортсмени. Від непоправного вберегло укриття.

"Своїми результатами, своїми перемогами на світовому рівні показують, що Україна є сильною, що є незламною і Україна обовʼязково переможе", - каже керівник коледжу Олег Дерлюк.

Олег Дерлюк.

Затамувавши подих слідкували за фінальним ривком випускників. Викладачі кажуть: вірили у їхню перемогу.

Із десятого класу - пʼять років тут навчалася Ярослава Магучих. Її вчителька географії каже: вона, окрім спортивного спорядження, мала на змаганнях наплічник з усіма підручниками. Гарно навчалася і не просила про поступки.

"Уявіть собі, якщо вони тренуються по шість, сім годин на день. І ще все це поєднувати із навчанням - це дуже складно. Це більше шістдесяти годин на тиждень навантаження", - каже Світлана Пархомець, заступниця директора.

Спокійна, сконцентрована та доброзичлива - викладачі кажуть Ярослава завжди була такою. Та з першого погляду їм було зрозуміло: вона виборе місце пʼєдесталі.

Тут три роки навчався й Михайло Кохан - після одинадцятого класу він приїхав сюди з Запоріжжя. Він працював в тандемі з батьком. Викладачі кажуть: ще тоді він перемагав в юнацьких Олімпійських іграх, тож вірили у його медаль на дорослій Олімпіаді. І згадують тут про Михайла з усмішкою.

Наслідки ракетного удару

"Позитивний промінчик в нас був, який завжди міг і пошуткувати і десь, вибачте, прикольчики в нього завжди такі були! Наполегливий, великий такий! Ведмедик трошечки", - каже Світлана Пархомець, заступниця директора.

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