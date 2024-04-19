Росія завдала смертельного удару по Дніпру: Жданов розповів, чи достатньо ракет в ППО для захисту міста

Росія завдала масованого удару по Дніпру та області 19 квітня. Потужні вибухи в місті пролунали близько п’ятої ранку. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку, було пошкоджено залізничний та автовокзали. Загинуло сім людей, із них двоє – діти. Ще 35 постраждали.

Чим та куди атакувала російська армія, чому не всі цілі вдалося збити, чи достатньо ракет для ППО, щоб відбити наступну атаку Росії та коли вона може її повторити, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Дніпру 19 квітня

За даними Повітряного командування “Схід”, в ході відбиття повітряного удару на Дніпропетровщині оборонці неба знищили 11 крилатих ракет та дев’ять “шахедів”.

Втім, на жаль, є і влучання. По житловому будинку поруч із залізничним вокзалом у Дніпрі росіяни вдарили ракетою Х-22. Останнього разу Х-22 влучила у будинок на житловому масиві “Перемога”, там загинуло 46 людей.

“Буквально диво, що кількість жертв не вимірюється десятками, як коли вони вбили у Дніпрі 46 людей, а є порівняно невеликою”, – прокоментував атаку міський голова Борис Філатов.

Особливість сьогоднішньої атаки у тому, що були застосовані стратегічні бомбардувальники Ту-22, зазначив Олег Жданов.

“Ракети, які вони несуть, – це Х-22. Скоріше за все, удар був направлений на максимальне руйнування обʼєктів. Його завдали по залізничній інфраструктурі Дніпра та Дніпропетровської області. Скоріше за все, росіяни думають, що там крупний залізничний вузол. Намагалися порушити логістику наших Збройних сил”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Х-22 – найбільша ракета за кількістю вибухової речовини, зазначив військовий експерт. Її там майже тонна – близько 960 кілограмів.

“Її ніколи не збивали раніше наші комплекси ППО. Вона не підпадала під дію комплексів Patriot і SAMP/T так, щоб бути перехопленою. Під час сьогоднішньої атаки вперше знищено дві такі ракети”, – каже Олег Жданов.

Чому не всі цілі вдалося збити

За словами військового експерта, не всі повітряні цілі вдалося збити через перевантаження системи ППО.

“Ви бачите, яка кількість ракет була випущена, в тому числі і по Дніпру. Сто відсотків збити – це дуже важко. В Дніпрі є системи ППО, але я думаю, не в тій кількості, як в Києві чи навколо нього. Тому вона і могла подолати нашу систему ППО”, – розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Росія змінила тактику

Останнім часом російська армія обирає кілька міст та масовано атакує їх замість того, щоб випускати ракети по всій території України – як це часто відбувалося раніше. Військовий експерт вважає, що це може вказувати на те, що в Росії не вистачає засобів вогневого ураження.

“Засобів доставки цих ракет. І вони роблять масованість удару за рахунок зменшення обʼєктів, які вражаються цим ударом. У них є 10-15 ракет, вони обирають один об’єкт, і тоді удар більш-менш масований. А якби у них було 40-50 ракет, була б можливість запустити, то я думаю, тоді було б обрано не один, а декілька обʼєктів. Таким чином вони концентрують щільність удару за рахунок обмеження кількості цілей в кожному з них”, – каже військовий експерт.

Коли ворог може повторити атаку

Олег Жданов каже, що прогнозувати, коли російська армія зможе повторити масовану атаку по Україні, ми не можемо. Втім, за його словами, це може статися вже сьогодні або завтра.

“Для цього потрібно мати агентуру безпосередньо на аеродромах. Щоб контролювати кількість завезених туди ракет, кількість підготовлених для запуску. Тому що, наприклад, ракета Х-22 – рідкісна, у неї рідкісний двигун. І вона потребує заправки ракетним паливом. Не авіаційним гасом, як інші крилаті ракети, а багатокомпонентним ракетним паливом. Воно високотоксичне. І заправленою її тримати не можна. Якщо її заправили, декілька діб і повинні або злити паливо, що дуже ризиковано, або відстріляти цю ракету. Ми не можемо прогнозувати, скільки ракет готово на сьогодні чи завтра для пуску. Будуть такі удари чи ні – будуть. І я думаю, що не тільки по Дніпру”, – розповів ТСН.ua військовий експерт.

Сьогодні Росія хоче максимально впливати на хід бойових дій, каже Олег Жданов. Тому під ударом можуть опинитися прифронтові міста.

“Наприклад, Дніпро, Запоріжжя, там де ми можемо зосереджувати свої резерви, логістику для забезпечення командного пункту – це буде основний упор зараз, коли вони проводять наступальну операцію на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. А в подальшому цілком імовірно. Вони ж з цього починали, згадайте літо 2022 року. Саме по тяговим підстанціям залізниці наносилися ракетні удари”, – вважає Олег Жданов.

Чи достатньо ракет у ППО, щоб відбивати атаки

За словами Олега Жданова, в України є проблеми з постачаннями ракет для систем ППО, але ситуація не критична.

“Є ще чим збивати. На підтвердження цьому нагадаю, що Німеччина зараз терміново передає нам ще один комплекс Patriot із власних запасів і ракети до комплексів Patriot і IRIS-T. До цього інші країни-партнери заявляли, що передадуть нам ракети для комплексів протиповітряної оборони. Напруга є з постачанням, але все одно є чим збивати, є чим стріляти”, – розповів ТСН.ua військовий експерт.

Нагадаємо, Україні потрібно більше систем ППО та ракет до них. Щодня росіяни завдають все нових і нових ракетних ударів по Україні, зокрема по її мирних мешканцях. Вже зовсім скоро партнери нададуть Україні сім установок Patriot – це саме стільки, скільки просив Київ. Крім того, на підході до України також новий зенітний ракетний комплекс IRIS-T – це пообіцяв його виробник.

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