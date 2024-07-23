Росія зібрала рекордну кількість бортів Ту-95: Жданов попередив, коли можливий масований обстріл

Росія зібрала рекордну кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазі “Оленья”. За даними OSINT-спільноти Tracking, там перебувають 14 бортів Ту-95МС та 13 бортів Ту-22М3 — загалом 27 літаків. Це свідчить про те, що ворог може готуватися до масованої атаки по Україні.

Скільки літаків готові завдати удару, яку кількість ракет вони можуть підняти та коли Росія може здійснити масований пуск, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відбувається на авіабазі “Оленья”

На авіабазі “Оленья” в Мурманській області Росії станом на ранок 20 липня перебували:

14 бортів Ту-95МС;

13 бортів Ту-22М3.

Росія зібрала рекордну кількість бортів Ту-95 / Фото: Tracking

За даними аналітиків, споряджені щонайменше шість Ту-95МС. Вони змінювали місце розташування в період зарядки Х-101 від 14 до 18 липня. Відомо, що на “Оленья” Росія зібрала борти з трьох різних авіабаз, а саме: “Оленья”, “Енгельс-2”, “Українка”.

“Чотирнадцять Ту-95МС на даній авіабазі — це рекордна кількість, зазвичай їх 10-12. Зі зміною тактики нанесення ракетного удару важко сказати, коли борти здійснять бойовий виліт, втім щонайменше шість Ту-95МС готові до застосування”, — повідомляє Telegram-канал Tracking.

Росія зібрала рекордну кількість бортів Ту-95 / Фото: Tracking

Росія зібрала рекордну кількість бортів Ту-95 / Фото: Tracking

Коли Росія може завдати масованого удару

За словами Олега Жданова, ми не можемо відслідкувати, наскільки російська армія готова до чергової ракетної атаки та скільки літаків може застосувати.

“Ми виходимо з тих даних, які у нас є. А ми знаємо кількість літаків на аеродромі і ми знаємо, що вчора (22 липня) піднімали декілька бортів у повітря і проводили тренування з виходом на рубежі пусків ракет. Тобто екіпажі тренуються, літаки, скоріше за все, обслуговуються, ремонтуються і готуються до бойового застосування. Коли вони нанесуть удар, передбачити ми не можемо. Просто треба відслідкувати і бути в готовності в будь-яку мить. Якщо вони почнуть злітати — бути готовими до пусків”, — каже військовий експерт.

Така кількість літаків в одному місці, за словами Олега Жданова, може свідчити про підготовку до їхнього масованого застосування.

“Тим більше, що вони зібрали два типи літаків — Ту-95МС і Ту-22М3. Це різні ракети — крилаті ракети та аеробалістичні. Коли така кількість бортів в одному місці, російське командування може гратися чисельністю за необхідністю. Тобто можуть підняти п’ять літаків, а можуть підняти десять. Для нас це в будь-якому випадку буде неочікувано. Ми лише в останню мить зрозуміємо, скільки літаків буде піднято і які типи ракет будуть застосовуватись”, — розповів Олег Жданов.

Скільки ракет можуть підняти літаки

Літак Ту-22М3 може підняти одну крилату ракету Х-22. Визначити, скільки ракет може “взяти” Ту-95МС важче, каже військовий експерт.

“Скільки літаків Ту-22 (13) стільки й ракет. А з Ту-95МС трошки ситуація відрізняється. Він може штатно підняти 10 ракет. У нього є кріплення на 10 ракет. Але останнім часом ми спостерігаємо, що вони більше двох ракет на один Ту-95 не чіпляють.

За словами Олега Жданова, сьогодні важко вгадати, скільки ракет росіяни піднімуть у повітря під час наступної атаки.

“Я думаю, що вони не чіпляють усі з технічної точки зору — літаки старі, радянські, вони мають доволі великий ресурс напрацювання і потребують обслуговування і ремонту. І просто вони не тягнуть повний боєкомплект. Можливо, для такого більш-менш середнього значення можна взяти золоту середину. Припустимо, по чотири ракети на літак, чого не було давно. Літаків Ту-95МС чотирнадцять. Множимо на чотири. Це 64 ракети, які можуть теоретично підняти у повітря”, — каже військовий експерт.

Куди може вдарити Росія

Олег Жданов припускає, що російська армія може вдарити по об’єктах інфраструктури в Україні.

“Все буде залежати від того, яку вони мету ставлять — військову чи політичну. Тут ми теж не можемо вгадати, що в Путіна в голові. Я думаю, що наступна атака може бути по об'єктах інфраструктури. Знаючи росіян, вони можуть спрямувати удар саме на енергетичну інфраструктуру”, — каже військовий експерт.

За його словами, нам треба бути готовими, що кожна наступна повітряна тривога може стати бойовою і може бути для нас “критичною”.

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