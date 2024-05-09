Росія зібралася у масштабний наступ на сході: Жданов розповів про ситуацію на фронті

Масована атака по Україні вчора, 8 травня, точно не була ознаменуванням наступу, який російська армія хоче розпочати на сході.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Це не наступ, 100% це не наступ. Тому що на сьогоднішній день на лінії фронту я бачу, що угруповання російських військ просто не готове для початку масштабної наступальної операції. Вони намагаються його сформувати, але вони не знають, де його формувати. Часів Яр ми стабілізували, можна навіть так сказати. На Авдіївському напрямку, як би нам важко не було, стабілізація почалася, сьогодні у них навіть уже немає взагалі просування на Авдіївському напрямку”, – каже Олег Жданов.

На його думку, ворог наразі не знає, що робити.

“Чи тягнути 10-20 тисяч резерву, які у них там всередині країни ще є, на Слобожанський напрямок під Харків та імітувати відкриття другого фронту. Або підсилювати Авдіївський чи Бахмутський напрямок, щоб хоч якось проломити нашу оборону та почати розвивати успіх в її глибину. Про наступ я б сьогодні не казав”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ: хто ним став.

Читайте також: