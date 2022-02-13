Росія злиться, а США "зливають" розвіддані: як оприлюднення таємної інформації допомагає ламати плани Кремля

Росія досі офіційно не відреагувала на відповіді НАТО та США щодо так званих "гарантій базпеки".

Увечері неділі, 13 лютого, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом. Говори про російську агресію та її можливе вторгнення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Учора Байден говорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Після цієї телефонної розмови, як заведено у Вашингтоні, високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності поділився із журналістами деякими міркуваннями і логікою дій американської сторони. Також відбувся брифінг помічника російського президента Ушакова.

Виглядає на те, що жодних нових пропозицій чи поступок, чи зрад з американського боку не надійшло. Те, що відбувається з американського боку зараз, це схоже вже швидше на морально-психологічний пресинг Росії.

чора телефонні розмови із Москвою мав не лише Байден, але й держсекретар Блінкен, і міністр оборони Остін - кожен зі своїм російськими колегою.

Цьому передувало те, що у публічну площину систематично викидаються американські розвіддані. Частина з них з’являється у пресі, частина озвучується офіційно. Як пише CNN у матеріалі на сайті, це спроба бути на крок попереду у протистоянні і викривати наміри Кремля. Логіка така - Путін має розуміти, що американська розвідка працює, і в неї є інформатори в його найближчому оточенні. Тож Путін має нервувати. А Захід тим часом постійно на нього тисне перспективами швидкої і болючої відповіді у разі вторгнення в Україну.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен після розмови водночас заявив, що вони і далі пропонують дипломатичне рішення, і що Лавров йому пообіцяв таки надіслати письмову відповідь на американські пропозиції.

"На наш дзвінок міністр закордонних справ Лавров повідомив, що росіяни працюють над відповіддю на документ, який ми надіслали до Москви понад два тижні тому, пропонуючи конкретні напрямки для обговорення. Залишається дочекатися, чи дотримаються вони слова. Якщо вони це зроблять, ми готові до співпраці разом із нашими союзниками і партнерами. Я також наголошую: якщо Москва обере шлях агресії і далі вторгнеться в Україну, відповідь Сполучених Штатів і наших союзників буде швидкою, об'єднаною і жорсткою", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Помічник російського президента, який коментував з того боку, сказав, що переговори відбувалися в умовах безпрецедентного нагнітання й істерії. Мовляв, дані американської розвідки неправдиві, і вони незадоволені тим, що Захід, як було сказано, цілеспрямовано накачує Україну сучасною зброєю та підбурює до невиконання Мінських угод.

Тут важливий момент - якщо цього тижня, наприклад, президент Франції Макрон робив натяки, що для урегулювання необхідно негайно повертатися до виконання Мінська, позиція США, озвучена держсекретарем Блінкеним така: Україна виконала чи не всі залежні від неї пункти угод, а Росія жодного. Тож, тиснути на Київ в умовах ескалації на кордоні до виконання Мінська на російських умовах вони не будуть. І це саме те, чого вимагав помічник Путіна Ушаков - мовляв, Захід має тиснути на Київ. І ще один важливий момент - усе це вони зводять до того, що в таких умовах остерігаються провокацій з українського боку.

Це традиційний прийом російської гібридної війни - видавати себе за жертву. І в Штатах попереджали - такий сценарій можливий. Коли Росія штучно створить провокацію - інсценування начебто нападу на них України. А принаймні тут чітко знають, що агресор на континенті один - Росія.