"Росія змінила пріоритети": Жданов пояснив, куди цілить ворог на території України

Росія змінила пріоритети — раніше ворог намагався бити по енергетичній системі. Сьогодні — переключився на два типи цілей: військові об’єкти та житлові масиви.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“На сьогоднішній день вони зрозуміли: навіть якщо покладуть нашу енергосистему, то це не назавжди, тобто вона підлягає відновленню, вона дуже гнучка. І найголовніше, що нам буде байдуже. Ми навчилися виживати навіть в умовах блекаутів: у нас є генератори, свічки, воду ми можемо дістати без насосів тощо”, — каже Олег Жданов.

За його словами, росіяни намагаються нашкодити Збройним силам України та дратувати українське суспільство.

“Військові об’єкти зрозуміло – вони намагаються знешкодити наш військово-промисловий комплекс або нашкодити Збройним силам України, знищуючи об’єкти. А житлові масиви потрібні їм для того, щоб дратувати суспільство. Тому що жертви серед цивільного населення викликають у людей страх, паніку, роздратування. Ну і Росія, найімовірніше, намагатиметься це використати, щоб примусити нас до перемовин і припинення вогню. Їм це вкрай необхідно, тому що армія Росії теж не нескінченна, є проблеми з її укомплектованістю, боєздатністю”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, експерт назвав ймовірну дату нового удару росіян.

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