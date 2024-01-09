“Росія змінила пріоритети”: Жданов розповів, чому ворог зробив паузу в атаках “шахедами” та коли знову масовано вдарить ракетами

У ніч проти 9 січня російська армія вперше за довгий час не атакувала Україну “шахедами”. Водночас, в соціальних мережах з'явилася інформація, що на території країни нібито збили перший безпілотник з реактивним двигуном, який може розвивати швидкість до 500 км/год.

Чому ворог робить перерви в атаках і чого чекати далі, що це за новий “шахед” і які його особливості, та скільки часу треба Росії, щоб підготувати нову масовану атаку по Україні, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Що задумала Росія

Останнім часом Росія запускає по Україні значно менше “шахедів”, раніше масовані атаки були чи не щоночі. За словами Олега Жданова, перерви між ними можуть бути пов’язані з недостатньою кількістю безпілотників. На думку військового експерта, це головний критерій, який визначає атакувати українські міста чи ні.

“Наскільки нам відомо, Росія змогла організувати лише кругловузлову зборку “шахедів”, а такого дрібного повного самостійного виробництва вони не налагодили. Скоріше за все, на сьогоднішній день, є певна кількість поставок, які може видати промисловість. Я сумніваюся, що вони за наявності “шахедів” зробили для нас паузу в плані того, що сьогодні чи завтра не наносити удари. Скоріше за все, справа в кількості”, — каже Олег Жданов.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що причиною відсутністю дронової атаки, зокрема, є й погіршення погодних умов. Однак, Олег Жданов зазначив, що температура повітря на безпілотник не впливає.

“Він летить на висоті до тисячі метрів, а там температура нижча, ніж на поверхні. Я думаю, що навряд чи це впливає. Якби був дощ, снігопад чи туман, можливо. Тому що вони зараз намагаються поставити головку самонаведення на “шахед” і для неї потрібна прозорість повітря. Для того, щоб видимість була. І вони ж не перший раз в мінусову температуру запускають “шахеди”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт розповів, що Росія навряд чи накопичує “шахеди”, щоб завдати масованого удару по Україні. Адже, за словами Олега Жданова, росіяни використовують ці безпілотники як “розхідний матеріал”.

“В артилерії є таке поняття як “турбуючий вогонь”. От це те ж саме. Щоб ми не відчували припинення, а постійно був вплив вогневий. Цілком імовірно, тому вони “шахеди” і застосовували по нам протягом майже кожної ночі. А тут сьогодні така перерва. Це, скоріше за все, відсутність самих “шахедів”. Тому що накопичувати “шахеди” — навряд чи. Знову ж таки, якщо накопичення, то це відсутність у наявності. Хоча попередньої ночі навіть вісім “шахедів” все одно запускали”, — каже Олег Жданов.

Чим небезпечний новий “шахед”

Олег Жданов нагадав, що декілька місяців тому Іран презентував новий тип “шахеда” з реактивним двигуном. Військовий експерт зазначив, що це — не російська розробка, росіяни лише можуть використовувати його.

“Вони встановили реактивний двигун. Але наші фахівці висловлюють припущення, що дальність польоту цього “шахеда” може бути набагато менше, ніж у звичайного. Тому що реактивний двигун потребує як мінімум в два, а то і в три рази більше палива для роботи. А майже при тих самих габаритах в нього трохи збільшений паливний бак”, — каже Олег Жданов.

За його словами, якщо у звичайного “шахеда” дальність застосування — до тисячі кілометрів, то у реактивного вона може становити 500-700 кілометрів.

“Треба буде дивитися статистику, наскільки часто будуть використовувати цей “шахед”. Скоріше за все, це може бути експериментальна партія, тому що їх презентували декілька місяців тому. І це може свідчити про те, що дефіцит “шахедів” може бути в самому Ірані. Вони йдуть вперед, хочуть швидкість підвищити за рахунок дальності для цих “шахедів”, — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, що окрім швидкості, “шахед” із реактивним двигуном немає особливостей. За його словами, в Росії не можуть збільшувати вагу заряду бойової частини, тому що для цього потрібно збільшувати паливний бак.

“А простір і вантажопідйомність дуже обмежені. Якщо збільшувати, то треба збільшувати і саму конструкцію, фюзеляж “шахеда”. І це вже буде мінілітак, а не безпілотник. Так що вони в межах тієї конструкції, яка є, за рахунок втрати дальності застосування, роблять зміни. Так що бойова частина в нього може бути навіть меншою”, — розповів Олег Жданов.

Збити “шахед” із реактивним двигуном українським мобільним групам, за словами військового експерта, буде важко через його швидкість. Для таких безпілотників треба буде застосовувати засоби вогневого ураження, яких в України менше.

“Вони будуть його збивати, але труднощі в тому, що зменшується час, який при виявлені цього “шахеда” він буде перебувати в зоні ураження группи. Чим швидше він летить, тим швидше він пролітає ту зону, яку покриває розрахунок мобільної групи. Тоді треба буде застосовувати засоби вогневого ураження, які мають радіолокаційні станції і можуть діяти в автоматичному або напівавтоматичному режимі. Це буде для нас складніше, тому що таких засобів у нас менше”, — каже Олег Жданов.

Зазначимо, що в Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про збиття дрона з реактивним двигуном. За словами речника Юрія Ігната, вони наразі не можуть підтвердити такі повідомлення. Втім, у мережі з'явилися фотографії нібито збитого Shahed-238, який оснащений реактивним двигуном. Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі телемарафону розповів, що деталі збігаються із зображеннями дрона Shahed-238 з реактивним двигуном, який було зроблено в Ірані.

Коли Росія може завдати масованого ракетного удару

Олег Жданов розповів, що за останніми даними української розвідки в Росії було накопичено близько тисячі ракет різних типів. Протягом останніх масованих комплексних ударів ворог використав щонайменше чверть запасів.

“Хоча на місяць, як знову ж таки повідомляла наша розвідка, вони можуть виробляти до 100 ракет різного типу. Десь 900 ракет у них є зараз у наявності. Скільки їм потрібно часу на підготовку? Якщо вони звозять боєкомплект зі складів, з різних регіонів Росії, то до двох тижнів. Це 10-14 днів між масованими ракетними ударами, як було минулого року”, — розповів Олег Жданов.

За словами військового експерта, сьогодні ворог працює “з коліс” і тут все залежить від можливості завозів. Якщо Росія накопичує ракети безпосередньо на аеродромах базування авіації, то два-три дні достатньо для того, щоб підготувати наступний масований удар.

Що ми з вами майже спостерігали на Новий рік — 29 грудня і 2 січня. Водночас можуть змінюватися задуми командування. Ми ж не знаємо цього, і тут, на жаль, сказати, коли буде — через два тижні чи два дні — фактично неможливо”, — каже Олег Жданов.

Судячи з тих цілей, які вони намагаються вразити зараз, Росія трохи змінила пріоритети, розповів військовий експерт.

“На сьогоднішній день головною ціллю вони ставлять не енергетичну систему, а наш військово-промисловий комплекс і виробничу базу. Плюс вони не забувають, як зазвичай, дратувати цивільне населення для створення суспільної думки щодо капітуляції України перед Росією”, — вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія модернізує ракети Х-22 касетною бойовою частиною. Експерт розповів, що може бути наступною мішенню для ворога.

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