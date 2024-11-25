Росія змінює тактику обстрілів Києва: експерт назвав головний сценарій

Удари "Шахедами" по Києву та столичному регіону вочевидь продовжаться не тільки найближчим часом, алей й будуть тривати або до завершення війни, або доти, поки українські Сили оборони не знищать заводи, які виробляють ці БПЛА — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Роман Світан.

За його словами, путінська армія атакує "Шахедами" в тому числі вдень очевидно з однієї причини.

"Зараз хмарна погода, тому коли "Шахед" летить в хмарах, то мобільна група його не перехопить. Тільки авіація. Крім того, якщо "Шахед" летить не вночі, а вдень, то немає обледеніння апарату. Точніше, обледеніння менше. Тому це вимущена зміна тактики росіянами", - пояснює Роман Світан.

На питання про те, чому останнім часом збільшились атаки "Шахедів" по Києву та області, військовий експерт відповів нам так: "Шахеди" зараз використовуються для того, щоб "засушити" систему ППО. Путінська армія намагається досягнути того, щоб ми використовували більше ракет, протиракет. Направляють БПЛА туди, де потужніша ППО. Тобто, в Київську область".

За словами Світана, варто враховувати, що разом з "Шахедами" летять хибні повітряні ціли.

"Половина - "Шахедів", половина — хибних цілей. Таким чином окупанти намагаються досягнути того, щоб ми використовували якомога більше протиракет, мобільних вогневих груп та більше використовували ресурс літаків. Все це називається "засушуванням" ППО для того, щоб згодом працювати ракетами. Вони розраховують на те, що Київ будуть точно захищати, розраховують на те, що в Києві щільне ППО", -— каже Світан.

Та додає: "Ситуація з "Шахедами" для Києва буде продовжуватись. Цими дронами вони будуть "кошмарити", тому що рівень виробництва достатньо серйозний — понад сотні на добу. Будуть атакувати, поки нам не дадуть ракети Tomahawk та поки ми не знищимо цими ракетами заводи, де виробляють ці дрони. Крім того, атаки можна зменшити, розмістивши мобільні вогневі групи вздовж кордонів, щоб не допустити зальоту "Шахедів" у повітряний простір України. Також ці дрони можно перехоплювати за допомогою легкомоторних літаків".

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