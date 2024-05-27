“Росія знайшла слабке місце”: Жданов відповів, навіщо ворог щодня тероризує Харків — скільки можуть тривати страшні обстріли

Росія щодня тероризує прифронтовий Харків: обстрілює місто зі всього, чим може дістати. 25 травня ворог влаштував справжнє пекло. Внаслідок удару авіабомбами по “Епіцентру” загинуло щонайменше 18 людей, 48 поранено, п’ятеро залишаються безвісти зниклими.

Яку мету переслідують росіяни, скидаючи бомби на цивільних, і чи можливо зупинити ворога та захистити місто, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Навіщо Росія скидає бомби на Харків

За словами Олега Жданова, постійні атаки Росії по Харкову — це звичайний терор, які використовують окупанти для примусу України до капітуляції на їхніх умовах.

“Тут немає іншого варіанту для пояснення дій Російської Федерації. Вони розуміють, що це місто-мільйонник. Наносячи ураження по ньому вони змінюють соціальні настрої дуже великому відсотку населення України. Там більше мільйона людей. І якщо людина спілкується хоча б з декількома іншими, то вже охоплення набагато більші. Це може бути і п’ять, і сім, і десять мільйонів осіб, які почують думку харків’ян. Тому з точки зору військової тут розрахунок, на жаль, вірний. Вони знайшли це слабке місце”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

За його словами, Дніпро, Запоріжжя і Херсон менше страждають від російських атак, отримують менше вогневого ураження лише тому, що вони розташовані далі від фронту — по містам важче завдавати ударів.

Як захистити Харків від постійних обстрілів

Військовий експерт каже, що є декілька способів, щоб захистити Харків від російського терору. Один із них — це застосування сучасних засобів протиповітряної оборони.

“Це або застосування найбільш сучасних засобів протиракетної оборони, той самий MIM-104 Patriot. Втім його неможливо самостійно встановити, бо його самого теж потрібно захищати. В додаток до Patriot було б доцільно поставити систему як “Залізний купол” або її аналог, який зараз розробляється в Ізраїлі”, — каже Олег Жданов.

Крім того, за його словами, важливо отримати дозвіл на застосування західного озброєння по території Росії.

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“Ми могли б, припустимо, тими ж ракетами ATACMS в касетному варіанті знищувати місця розташування стартових позицій комплексів С-300. Але… Ситуацію ми з вами знаємо. Сполучені штати перебувають в пошуку рішення досі, дебати тривають у Білому домі. Ну а решта партнерів — ніхто не хоче особливо поділитися з нами цими комплексами ППО. Та сама Іспанія відмовилась — вони сказали: ракети дамо, комплекси не дамо. Німеччина дає, але це один, дуже мало”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Військовий експерт зазначив, що Україна має далекобійні засоби, щоб знищувати пускові установки, якими Росія обстрілює Харків.

“Крім авіації, у нас все є, нам передали. І в фугасному, і в касетному варіанті ракети є. Ми їх застосовуємо по російським військовим базам в Криму. Так що є чим вдарити, був би дозвіл. Тим більше, що ракети в касетному варіанті найефективніші для знищення пускових установок С-300”, — каже Олег Жданов.

За його словами, місто-мільйонник Харків можливо захистити від обстрілів майже на сто відсотків.

“Той самий Тель-Авів, Хайфа, Ашкелон (міста в Ізраїлі — ред.) закриті. Тобто сьогоднішні технології озброєння дозволяють гарантувати майже стовідсотковий захист населених пунктів від вогневого ураження. Причому починаючи від реактивних систем залпового вогню закінчуючи балістичними ракетами. Тому що той самий “Залізний купол” може перехоплювати реактивні снаряди”, — розповів військовий експерт.

Скільки може тривати щоденний російський терор

На думку Олега Жданова, Харкову, на жаль, варто готуватися до довгострокових обстрілів.

“Це надовго. Поки ми не отримаємо можливості захистити Харків, до тих пір Росія не припинить. Вони знайшли слабке місце, їм це сподобалося і вони розуміють, що ми не можемо дати відповіді. Поки не буде відповіді — до тих пір вони будуть використовувати цю перевагу”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, російські окупанти напередодні завдали чотири ракетні удари по Харкову. Цілились навмисно у людні місця, щоб вбити якомога більше місцевих. Зокрема, трагедія сталась і в гіпермаркеті "Епіцентр", де зібралось щонайменше 200 людей.

Станом на 15:24 понеділка, 27 травня, відомо про 18 жертв, які загинули внаслідок удару окупаційними військами Росії 25 травня.

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