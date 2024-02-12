Росія знищує науку в Україні: скільки вчених загинуло на війні та виїхало за кордон

Близько 80 українських вчених загинули за час повномасштабної війни. Ще майже 5 тисяч вимушено виїхали за межі держави. Переважно - жінки. До повномасштабного вторгнення Україна за гендерною рівністю у науці у європейському рейтингу була на 12 місці з показником майже 50 відсотків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Окупанти обстріляли Харківський політехнічний інститут

35-річна науковиця Ксенія Мінакова працювала в одному із корпусів Харківського політехнічного інституту. Вона викладала та працювала над докторською дисертацією - вивчала альтернативні джерела енергії. Сюди російська ракета поцілила влітку 2022-го. Попри усі старання, більшість майна врятувати не вдалося.

"Чесно кажучи, я їх ненавиджу. От єдина емоція - то ненависть до Росії. Бо тут все життя. Не тільки моє. Моє, моїх колег", - каже керівниця Міжкафедральної лабораторії оптики та фотоніки Харківського політехнічного інституту Ксенія Мінакова.

Ксенія Мінакова

Як окупанти знищують українську науку

По наукових, дослідницьких установах та інститутах росіяни б'ють з перших днів повномасштабної війни. Найбільше постраждала інфраструктура у Києві, Харкові, на Запоріжжі, Одещині, Херсонщині, Донеччині та Луганщині. Лише за приблизними підрахунками, кажуть урядовці - на відновлення потрібно понад мільярд доларів.

"Наразі по кількості елементів дослідницької інфраструктури у нас зараз пошкоджено більше 440 об'єктів. Зруйновано більше 60 об'єктів, знаходяться на окупованих територіях більше 200 об'єктів", - каже заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.

Денис Курбатов

Але головне те, чого неможливо повернути - людські життя. Наразі втрати науки - понад 80 осіб. Це і цивільні, які загинули внаслідок обстрілів і ті, хто стали до війська. Загалом у лавах тероборони та Збройних сил наразі близько півтори тисячі вчених і науковців. Закордон, зокрема, до Німеччини, Польщі, Чехії та Франції - виїхали понад 5 тисяч фахівців.

Талановиті українці хочуть здобувати освіту в США

17-річна Софія Козинець переможниця багатьох конкурсів та олімпіад. І не лише в Україні. Дівчина навчається в 11 класі столичного природничо-наукового ліцею та є вихованкою Київської малої академії наук. Софія вірить: результати її дослідів та знання зрештою принесуть людям користь.

Але здобувати вищу освіту Софія планує у Сполучених штатах. Свій вибір пояснює тим, що за океаном можна отримати більше практичного досвіду.

У Малій академії наук упевнені: саме за талановитою молоддю наше майбутнє. І держава має зробити усе, аби такі, як Софія, поверталися додому.

Софія Козинець

Як можна повернути науковців з-за кордону

Цією проблематикою займається Юлія Безвершенко. Вона у минулому і сам вчена фізик-теоретик. Нині ж через війну живе у США і є співзасновницею платформи "САЙНС ЕТ РІСК".

"Для повернення українських жінок-вчених важлива і безпека, звичайно. і фінансове забезпечення їх як професіоналів. вони хочуть отримувати адекватну зарплату за свою роботу, як і будь-який вчений, можливість професійної реалізації. Їм треба мати де працювати", - каже Юлія Безвершенко.

У Міносвіти запевняють - вони вже активно намагаються вирішити це питання.

Українські науковці виїжджають за кордон

"Держава працює над тим, щоб змінювати правила гри, правила фінансування, проведення певних конкурсів, де ми пріоритизуємо саме фінансування для людей, які повертаються в Україну", - каже Денис Курбатов.

Тим часом Софія Козинець із Києва запевняє: після навчання у США - повернеться, адже її знання стануть у нагоді у відбудові повоєнної України.

На те, що під час відновлення країни знадобляться і розробки у галузі альтернативної енергетики - сподівається і харківська науковиця Ксенія Мінакова. Саме тому і відкидає усі пропозиції з-за кордону. І продовжує працювати у рідній політехніці, хоч і в іншому приміщенні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна забирає вчених! Важкі втрати української науки через повномасштабне вторгнення Росії

Читайте також: