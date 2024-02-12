Росія знищує науку в Україні: скільки вчених загинуло на війні та виїхало за кордон

Російські терористи бомбардують наукові центри - університети та інститути.
Близько 80 українських вчених загинули за час повномасштабної війни. Ще майже 5 тисяч вимушено виїхали за межі держави. Переважно - жінки. До повномасштабного вторгнення Україна за гендерною рівністю у науці у європейському рейтингу була на 12 місці з показником майже 50 відсотків.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.
Окупанти обстріляли Харківський політехнічний інститут
35-річна науковиця Ксенія Мінакова працювала в одному із корпусів Харківського політехнічного інституту. Вона викладала та працювала над докторською дисертацією - вивчала альтернативні джерела енергії. Сюди російська ракета поцілила влітку 2022-го. Попри усі старання, більшість майна врятувати не вдалося.
"Чесно кажучи, я їх ненавиджу. От єдина емоція - то ненависть до Росії. Бо тут все життя. Не тільки моє. Моє, моїх колег", - каже керівниця Міжкафедральної лабораторії оптики та фотоніки Харківського політехнічного інституту Ксенія Мінакова.
Як окупанти знищують українську науку
По наукових, дослідницьких установах та інститутах росіяни б'ють з перших днів повномасштабної війни. Найбільше постраждала інфраструктура у Києві, Харкові, на Запоріжжі, Одещині, Херсонщині, Донеччині та Луганщині. Лише за приблизними підрахунками, кажуть урядовці - на відновлення потрібно понад мільярд доларів.
"Наразі по кількості елементів дослідницької інфраструктури у нас зараз пошкоджено більше 440 об'єктів. Зруйновано більше 60 об'єктів, знаходяться на окупованих територіях більше 200 об'єктів", - каже заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов.
Але головне те, чого неможливо повернути - людські життя. Наразі втрати науки - понад 80 осіб. Це і цивільні, які загинули внаслідок обстрілів і ті, хто стали до війська. Загалом у лавах тероборони та Збройних сил наразі близько півтори тисячі вчених і науковців. Закордон, зокрема, до Німеччини, Польщі, Чехії та Франції - виїхали понад 5 тисяч фахівців.
Талановиті українці хочуть здобувати освіту в США
17-річна Софія Козинець переможниця багатьох конкурсів та олімпіад. І не лише в Україні. Дівчина навчається в 11 класі столичного природничо-наукового ліцею та є вихованкою Київської малої академії наук. Софія вірить: результати її дослідів та знання зрештою принесуть людям користь.
Але здобувати вищу освіту Софія планує у Сполучених штатах. Свій вибір пояснює тим, що за океаном можна отримати більше практичного досвіду.
У Малій академії наук упевнені: саме за талановитою молоддю наше майбутнє. І держава має зробити усе, аби такі, як Софія, поверталися додому.
Як можна повернути науковців з-за кордону
Цією проблематикою займається Юлія Безвершенко. Вона у минулому і сам вчена фізик-теоретик. Нині ж через війну живе у США і є співзасновницею платформи "САЙНС ЕТ РІСК".
"Для повернення українських жінок-вчених важлива і безпека, звичайно. і фінансове забезпечення їх як професіоналів. вони хочуть отримувати адекватну зарплату за свою роботу, як і будь-який вчений, можливість професійної реалізації. Їм треба мати де працювати", - каже Юлія Безвершенко.
У Міносвіти запевняють - вони вже активно намагаються вирішити це питання.
"Держава працює над тим, щоб змінювати правила гри, правила фінансування, проведення певних конкурсів, де ми пріоритизуємо саме фінансування для людей, які повертаються в Україну", - каже Денис Курбатов.
Тим часом Софія Козинець із Києва запевняє: після навчання у США - повернеться, адже її знання стануть у нагоді у відбудові повоєнної України.
На те, що під час відновлення країни знадобляться і розробки у галузі альтернативної енергетики - сподівається і харківська науковиця Ксенія Мінакова. Саме тому і відкидає усі пропозиції з-за кордону. І продовжує працювати у рідній політехніці, хоч і в іншому приміщенні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна забирає вчених! Важкі втрати української науки через повномасштабне вторгнення Росії
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