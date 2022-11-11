Росія знищує українську природу: екозахисники б'ють на сполох та вимагають світ визнати це екоцидом

Світ має визнати дії Росії проти української природи - екоцидом. Із такою заявою до світових організацій вже звернулись українські еко-захисники. Наполягають - загарбницька війна проти України призводить до зміни клімату, а шкода для природи вже перескочила за трильйон гривень. Це при тому, що частину збитків просто неможливо порахувати в грошах, а наслідки для природи будемо відчувати ще довгі десятиліття.

Про ще одну сукупність злочинів, за які має відповісти Росія, в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Окрім десятків тисяч вбитих людей, окрім вщент зруйнованих міст, окрім зруйнованих домівок та поламаних життів, російська агресія знищує українську природу.

"Біля 30% території України замінвоано, велика кількість лісів перебуває під окупацією - 450 тисяч гектарів, збитки флорі і фауні величезні", - наголошує Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Українські ґрунти забруднені боєприпасами - це понад 2 мільйони квадратних метрів територій. Українське повітря забруднене спаленими нафтобазами - згоріло вже майже 700 тисяч тонн нафтопродуктів.

Вони спалили українські ліси - понад 23 тисячі гектарів лісу, на відновлення якого потрібно понад десять років. Кількість диких тварин, загиблих під цим вогнем, коливається від сотень тисяч до мільйонів. Окремі види вже на межі зникнення. Найбільше постраждали птахи.

За даними науковців, ми маємо під загрозою зникнення близько 83 видів тварин, які занесені до Червоної книги і 120 видів птахів. Російський флот у морі поставив під загрозу існування дельфінів. Зафіксовано біля 700 випадків знаходження мертвих дельфінів по всій території Чорного моря, в Україні це понад сто випадків.

За офіційною інформацією, шкода українській природі від повномасштабного вторгнення складає 1 373 000 000 000 гривень. Це 13-значне число і неостаточна сумма.

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Природозахисники України заявили - дії Росії необхідно на світовому рівні визнати екоцидом. Визначення екоциду дає 441 стаття Кримінального кодексу України. Це масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Це як геноцид, тільки проти природи і для початку екоцид з боку Росії потрібно визнати в Україні.

"Верховна Рада може визнати дії російської армії екоцидом і вони можуть це зробити власною заявою і ми вже почали спілкуватися. І паралельно ми вже почали спілкуватися з європейськими партіями, про те, щоб їхні парламенти це визнали", - говорить екоактивіст, засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук, який же створив петицію до ООН та ЄС та вже розпочав збір необхідних 100 тисяч голосів.

Сашко переконаний, що війна спричиняє ще й кліматичні зміни, міняє екосистеми і це шкода для цілої планети. Визнання екоциду може накласти на Росію нові санкції і світ не має права замовчувати і цей комплекс злочинів країни-агресорки.

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