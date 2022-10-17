Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами: куди поцілили та які наслідки

Росія 17 жовтня, знову в понеділок, атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилися цивільні будівлі та об'єкти інфраструктури в різних регіонах країни та в Києві.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про наслідки агресії РФ.

Атака Києва дронами-камікадзе

Жителі столиці 17 жовтня прокинулися від вибухів, які пролунали в центрі міста після оголошення повітряної тривоги. Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив про атаку Шевченківського району ворожими дронами-камікадзе, внаслідок чого стався вибух в житловому будинку. Як наслідок, за попередніми даними, під завалами столичного будинку загинуло четверо людей, серед яких молоде подружжя, яке чекало на народження дитини. За даними ДСНС, 19 людей вдалося врятувати.

Як наголосив Кличко, усього в бік Києва зранку летіло 28 дронів, більшість збили. Загалом у столиці пролунало 5 вибухів.

Загалом по Україні за ранок Повітряні сили знищили 37 із 43 дронів, випущених Росією. Усі безпілотники летіли з півдня. Такі уточнені дані в ефірі телемарафону оприлюднив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Окрім дронів, після 13-ї години дня Росія атакувала ракетами територію України. Проте, усі ракети, які летіли на Київ, збили, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Ранковий обстріл енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській та Сумській областях

Водночас вранці 17 жовтня росіяни ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях. Так, о 05:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт інфраструктури Роменського району, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також написав, що внаслідок ворожого удару щонайменше троє людей загинуло, ще дев'ять - поранені.

Через ракетний удар РФ також там виникла пожежа та сталися руйнування. Пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація триває. З-під завалів вдалося врятувати двох людей, пошуки інших тривають.

Як наслідок, на Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів.

Удар по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області було завдано в Кам'янському районі. Там, як повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, також спалахнула пожежа і є серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС. Однак інформації щодо постраждалих наразі немає.

Терористи РФ знову атакували ракетами ️Вінниччину

Після ранкової атаки вдень Росія ракетами обстріляла Вінницьку область, де очільник ОВА Сергій Борзов повідомив про влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Вибухи чули і у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях

У Львівській області місцеві жителі також повідомляли про звуки вибухів. Однак голова ОВА Максим Козицький спростував цю інформацію. "Інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", - написав він.

Про звуки вибухів також повідомляли на Тернопільщині та Хмельниччині. Там, за попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони.

Росіяни планували сьогодні перевершити масований обстріл дронами 10 жовтня

17 жовтня Україна була атакована 42 дронами, з них 36 було збито. Це фактично свідчить про те, що не досягла мети та масована атака, яка планувалася на сьогодні. Найімовірніше, вона мала за задумами перевершити ракетні обстріли минулого понеділка, наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", внаслідок чого три особи зазнали поранень. У якому саме регіоні це сталося, в компанії не назвали, проте зазначили, що це не перший енергетичний об'єкт "ДТЕК Енерго", який зазнав атак з боку росіян – 10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Наддніпрянська ТЕС.

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