Росія знову благає про переговори: що на ініціативу країни-агресорки відповіла Україна

Данілов порадив Матвієнко думати про покаяння та про лінію захисту на суді в Гаазі.

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко вкотре закликала Україну сісти за стіл переговорів щодо війни. Проте українські політики дали чітку відповідь – розмовляти з чинним режимом не збираються.

ТСН.ua зібрав реакцію українських політиків на пропозицію переговорів з боку РФ.

Що сказала Матвієнко

Спікерка Ради Федерації закликала Верховну Раду України сісти за стіл переговорів. Водночас Матвієнко заявила нібито про готовність РФ припинити воєнні дії, проте на своїх умовах.

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Пів дня благання чиновниці в Україні ігнорували. Тож вона не витримала і вдалася вже традиційно для Росії до мови ультиматумів. Матвієнко сказала, що на уявних переговорах РФ не планує обговорювати статус окупованих територій України.

Відповідь Данілова

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що переговори будуть, але тільки з новою російською владою. А Матвієнко він порекомендував думати "про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі".

"Переговори будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко", – наголосив Данілов.

Реакція Кондратюк

Віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк заявила, що "від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилася сама брехня". Депутатка також назвала воєнними злочинцями всіх, хто в РФ голосували за спробу анексії українських територій.

"З ними ніхто ніяких переговорів не вестиме! Всі вони відповідатимуть в Міжнародному трибуналі! Україна перемагає і переможе!" – наголосила Кондратюк.

Що сказав Стефанчук

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук помітив таку закономірність: бажання Росії розмовляти з Україною зростає одночасно з успіхами ЗСУ на фронті. Він здивувався, як росіянам вдається нападати, вбивати, намагатися анексувати – і одночасно пропонувати переговори.

"Звільнимо ще більше – може, з’явиться і конкретика, як і коли російські окупанти готові забиратися геть з нашої землі. Назавжди!" – написав Стефанчук.

Переговори України та Росії

30 вересня під час проголошення спроби анексії територій України російський диктатор Володимир Путін закликав Київ негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Цього ж дня український президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Путін.

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