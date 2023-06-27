Росія знову може завдавати ракетних ударів по енергетиці: українців попередили про загрозу блекаутів

В українському уряді не виключають, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни спробують повторити тактику по занурюванню України в блекаут.

Про це повідомило поінформоване джерело TSN.ua в Кабміні, розповідаючи про те, яка зараз ведеться роботу в напрямку протидії.

"Ми прохаємо партнерів про ще більше посилення ППО, розуміючи, що може бути повтор стратегії занурення нас у блекаут протягом майбутньої зими. Тому максимально треба захистити небо і над стратегічними об’єктами, і над найбільшими агломераціями. Є карта, на якій позначені певні об’єкти. Ми постійно над цим працюємо, працюємо над тим, щоб збивати іранський дрон не дорогою ракетою, а простішими засобами, а ракети витрачати на збиття крилатих ракет", - повідомляє джерело в уряді.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі

Російські терористи від жовтня 2022 року завдавали масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Окупанти хотіли, щоб під час морозів українців залишились без електрики та тепла. Через це в усіх областях України застосовувались аварійні та погодинні вимкнення електрики.

Навесні 2023 в Україні припинили вимкнення електрики, оскільки вдалось стабілізувати енергетичну систему.

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