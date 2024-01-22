Росія зосередила біля Бахмута 80 тисяч окупантів: що відбувається у Часовому Яру і що кажуть воїни ЗСУ

Ворог не залишає спроб прорвати лінію оборони на Бахмутському напрямку. ЗСУ відбили 7 атак противника, армія РФ стягує свої сили для майбутніх атак. Експерти заявляють про 80 тисячне угруповання на цьому напрямку.

Про стратегічне місто Часів Яр, яке щодня російські війська перетворюють на руїну та ситуацію на підступах до Кліщівки йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Ситуація у Часовому Яру

ТСН побувала у місті Часів Яр, яке за 10 кілометрів від Бахмута. Колись тут мешкало 14 тисяч людей. Нині не залишилось жодного вцілілого будинку. Місто весь час під ворожим вогнем. Тут вже давно немає опалення, водопостачання та світла. Аби вижити місцеві ставлять буржуйки просто у квартирах.

Часів Яр

Центр життя тут - "пункт незламності", де є можливість зігрітись, підзарядити телефони, є інтернет та телевізор. Сергій тут працює. Каже, в місті досі залишається приблизно 800 мешканців. Здебільшого це - люди літнього віку.

Російські війська стягують сили на Бахмутському напрямку для майбутніх атак. Нині угруповання противника налічує до 80 тисяч особового складу. Часів Яр для них – один із ключових напрямків, який відкриває дорогу на Краматорськ та Слов’янськ.

Часів Яр

Ситуація у Кліщіївці

ТСН також приїхала на підступи до Кліщіївки. До села буквально кілька кілометрів. Канонада навколо не замовкає, через примхливу погоду тут замерзає навіть міномет.

Підступи до Кліщіївки

На позиції артилеристи 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" працюють з французького міномету, калібр 120 міліметрів. Їхня робота - прикривати нашу піхоту та знищувати ворожу. Працюють також і по техніці противника. У цьому їм допомагає аеророзвідка, яка коригує цілі.

Французькій міномет у порівнянні з радянським – точніший, мобільніший, працює з різними видами снарядів, каже взводний Олексій.

Російські війська не залишають спроб відновити зайняті ЗСУ позиції у Кліщіївці. Та на цьому фланзі, каже Олексій, їм вдається втримати навалу ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 за 22 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів.

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