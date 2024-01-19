Росія зосередила купу ракет у Чорному морі: Жданов розповів, коли чекати на масований удар

Росія активізувалася в Чорному морі – ракетоносіїв стало вдвічі більше. Такої присутності, за даними оперативного камандування “Південь”, не спостерігали понад місяць. Ворог може застосувати “Калібри” будь-якої миті.

Скільки ракет накопичив і тримає напоготові ворог, коли може завдати масованого удару по Україні та з чим може бути пов’язана велика пауза між атаками, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Скільки ракет Росія тримає напоготові в морі

Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 18 січня повідомила, що російських ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі більше.

"Понад місяць ми не спостерігали такої присутності. Два ракетоносії надводні – це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. Зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог може застосувати і такий вид озброєння", – розповіла Наталія Гуменюк.

Ворог може тримати напоготові до 12 ракет типу “Калібр”, вважає Олег Жданов.

“Малий ракетний корабель має чотири пускові установки, а есмінці можуть мати вісім пускових установок ракет “Калібр”, – розповів військовий експерт.

За його словами, це свідчить про те, що Росія, найімовірніше, перевезла основну ракетну базу із Севастополя до Новоросійська.

“Тому що там є особливості щодо зберігання цих ракет та їх обслуговування, способи їх завантаження на борт кораблів. Тому ми спостерігали таку паузу в плані того, що вони так довго не виводили їх на бойове чергування, не застосовували “Калібр”, – пояснив Олег Жданов.

Коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Олег Жданов розповідає, що спрогнозувати, коли Росія завдасть наступного масованого ракетного удару по Україні, на жаль, неможливо.

“Логіка дій російських військ дуже несподівана для нас. Дуже важко вгадати, коли буде черговий удар. Треба враховувати ту розвідувальну інформацію, яку ми отримуємо, – що вони готові. Носії вийшли в Чорне море, і це може вказувати на те, що вони готові до завдавання ударів. Він може статися в будь-який момент”, – каже військовий експерт.

Чому РФ витримує тривалу паузу між атаками

За словами Олега Жданова, велика пауза між російськими атаками із застосуванням стратегічної авіації може бути пов’язана з двома чинниками. Перший – це нестача ракет і накопичення. Другий – технічний стан пускових установок і самих ракет.

“Кожна пускова установка має певний ресурс, після якого треба щонайменше проводити регламентний ремонт, а щонайбільше – капітальний. Те саме з авіацією. Там іде подвійна витрата ресурсів. Якщо підвіси ще більш-менш можуть тримати ракету, то літаки напрацьовують моторесурс і потребують технічного обслуговування та поточної заміни деяких частин і комплектувальних”, – розповів військовий експерт.

Він нагадав, що під час останньої масованої російської атаки по Україні із застосуванням стратегічної авіації Росія втратила щонайменше дві ракети.

“У Воронезькій області Х-101 впала й вибухнула. А у Волгоградській просто впала в поле. Це може свідчити, зокрема, про технічний стан самих ракет. Тож тут, найімовірніше, дві проблеми. Це два складники, які можуть впливати на те, чому вони стали рідко здійснювати масовані ракетні удари”, – каже Олег Жданов.

Скільки ракет накопичила Росія

Росія могла накопичити близько тисячі ракет, вважає Олег Жданов.

“Якщо до Нового року наша розвідка давала, що у них тисяча ракет різних типів. Мінус майже 200, які вони відстріляли. І плюс минуло два місяці – грудень і січень. Тому вони десь зі своїми інтересами залишилися. Що відстріляли, то фактично поповнили. Вони, за уточненими даними, 200-250 ракет на місяць можуть виробляти”, – розповів військовий експерт.

Поодинокі удари по Дніпру та Кривому Рогу

Росія останніми днями регулярно запускає по одній ракеті Х-59 у напрямку Дніпра та Кривого Рогу, які успішно збивають Повітряні сили. За словами Олега Жданова, це морально-психологічний тиск Росії на українців.

“А якщо не зіб’ють? Тут треба в комплексі дивитися на цю проблему. Вони хочуть нас змусити до капітуляції в будь-який спосіб. Є ракета – треба випустити її по ворогу. З’явилося дві ракети – треба однаково вдарити. Влучить чи не влучить – це другорядне питання. А раптом ми не зіб’ємо цю ракету. А якщо ми її зіб’ємо, а уламки пошкодять якусь інфраструктуру або вб’ють людей?” – каже Олег Жданов.

За його словами, росіяни розраховують на те, що, зрештою, в українському суспільстві складеться думка про мир за будь-яку ціну.

”Це головна мета, тому і не припиняються ні обстріли, ні бойові дії. Дивіться, як вони атакують: просто йдуть в атаку. А раптом проламають оборону. Не проламають, уб’ють тих, хто атакував – нічого, беремо наступних і йдемо знову. Один воєначальник російський сказав, що чим більші втрати, тим сакральніша перемога. Розумієте, як вони думають? Про те, що казав Валерій Залужний – він розраховував, що там є хоч доля гуманізму й любові до людини. Немає. Не вдалося цим взяти рубіж, отже, посилайте наступних, і так буде, поки вони його не візьмуть”, – розповів військовий експерт.

Чим небезпечна ракета “Калібр”

Ракети “Калібр”, які Росія зараз тримає напоготові в Чорному морі, летять зі швидкістю в середньому 850 кілометрів на годину, каже Олег Жданов.

”Як пасажирський літак. Ми приблизно знаємо, де розташовані російські кораблі під час пуску – в північно-східній частині, плюс-мінус сто кілометрів ближче чи далі від узбережжя. Можна приблизно вирахувати, якщо від Криму до Києва відстань 700 кілометрів, трохи менше години летять ці ракети”, – каже Олег Жданов.

За його словами, це високоточна зброя, відхилення ракети може становити не більше 10-20 метрів від розрахункової точки.

”У “Калібра” 300 з гаком кілограмів тротилу. Це дуже велика руйнівна сила. Вирви глибиною шість-вісім метрів і в діаметрі 10-15 метрів або руйнування будівлі від першого до дев’ятого поверху – такі наслідки атаки “Калібрами”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, РФ вивела в Чорне море чотири кораблі. Серед них є два носії крилатих ракет "Калібр".

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