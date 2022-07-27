Росіян можуть позбавити можливості будь-яких виїздів до Європи

Росіяни масово їдуть до Євросоюзу у відпустку чи у своїх справах. Кількість охочих перетнути кордон з ЄС з боку Федерації за цей тиждень зросла в рази.

Припинити це звичне паломництво до Європи органам ЄС хоче запропонувати Естонія, щоб вони на рівні всього блоку припинили видачу шенгенських віз тим, чиї співгромадяни причетні до вбивства українців, розповідає для ТСН кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Сезон відпусток - у розпалі, а Євросоюз завжди був популярним курортним напрямом для росіян. Утім, зараз подорожі неабияк ускладнилися: європейське небо для рейсів із Росії й навпаки – звідси – туди, закрите. А окремі країни ЄС призупинили і видавання шенгенських віз: Польща, Латвія, Литва, Чехія, Естонія. Втім, зараз позбавити росіян права на візи хочуть на рівні всього Євросоюзу - принаймні такі пропозиції йому готує естонське МЗС.

«Cправді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно», - каже міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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«Я зустрічався з міністром закордонних справ Естонії. Ми обговорювали це питання, саме Естонія заборонила видавання таких віз, але це треба узгоджувати з іншими членами Шенгенської угоди, тільки тоді це буде ефективно», - каже професор права та викладач Талліннського технічного університету Євген Цибуленко.

Саме через країни Балтії, у яких є сухопутний кордон із Росією, і прямує зараз потік російських туристів. Їх не можуть не пропустити, якщо вони мають раніше схвалену цими країнами візу чи якщо вони - транзитні пасажири і їдуть до іншої країни ЄС. Через послаблення коронавірусних обмежень лише цього тижня кількість мандрівників, що використовують цей маршрут, перетнула позначку в 10 тисяч.

«Чи етично бути такими воротами до ЄС для російських туристів? Чи повинен взагалі розвиватися російський туризм, через талліннський аеропорт практично весь Петербург летить кудись далі. З іншого боку - це ж питання стоїть і перед нашими фінськими колегами, тому що Фінляндія продовжує видавати візи громадянам Росії», - каже естонський політолог Євген Криштафович.

Такі обмеження, з винятками гуманітарними - як-от видавання віз російським опозиціонерам, аби вони вдома не стали жертвами політичних переслідувань, підтримують і найбільші фінські партії. Коли пропозицію представлять Євросоюзу, а головне - коли він її розгляне - поки невідомо, у євроінституціях до кінця літа - канікули. Але сценарію, що рішення схвалять, не виключають у російському МЗС. Водночас директор його консульського департаменту припускає, що тоді Росія укладе угоди з «окремими європейськими країнами». Не поточнивши, які саме з них вважає потенційно дружніми.

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