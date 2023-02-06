Росіяни зводять укріплення та накопичують сили у Криму не для наступу, а для оборони – експерт

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму зводять укріплення та підтягують війська для оборони під час наступу ЗСУ.

Ситуація, яка наразі складається у Криму, свідчить про те, що на півострові більш готуються до оборони, аніж до якихось масштабних компаній. У північний частині півострова розгорнули велику кількість російських окупантів.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Це трикутник Медведівка-Джанкой-Армянськ. Там окупанти сконцентрували до 20 БТГ. Також у районі села Степове можемо казати про скупчення великої кількості техніки та розміщення дивізіону оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який дозволяє завдавати вогневого ураження не лише по Запоріжжю, Херсону, а також може досягати Одеси, Одеської області та Миколаєва", - розповів він.

Олександр Коваленко також зазначив, що війська РФ, розміщені у районі села Степове, повинні забезпечувати трасу Е-105. У Криму фактично по кожній важливій трасі сконцентровано до 5 БТГ.

Коваленко вважає, що вони готуються до оборони тимчасово окупованого Криму, а не до масштабного наступу на півдні України.

"Тобто все це вказує на те, що вони найближчим часом будуть мати призначення саме оборонного характеру. Тому що для масштабного наступу на півдні у них не вистачає ресурсу. Основний ресурс вони концентрують зараз у Донецькій області, частково на Луганщині", - наголосив він.

Росіяни також продовжують знімати зі зберігання старе озброєння, я от танки та гаубиці, щоб якось компенсувати втрати, які вони мають на півдні. Але вони не відправляють нової сучасної зброї, у них з цим проблеми. Вони приділяють увагу півдню, виключно як плацдарму для оборони, а не якогось масштабного наступу.

Експерт також наголосив, що ЗСУ можуть використовувати комплекси HIMARS для ударів по окупантах у Криму, і США це прекрасно усвідомлюють.

"Це все добре розуміють наші міжнародні партнери, що коли ми отримаємо далекобійну зброю, ми будемо використовувати її для звільнення всіх тимчасово окупованих територій. І якщо нам дадуть GLSDB, ATACMS, то фактично нам будуть давати це розуміння їхнього використання по території Криму", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, окупанти збудували базу на півночі Кримського півострова. На супутникових знімках видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

У Пентагоні заявили, що використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму – "рішення України".

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