"Росіянам дуже важко зрозуміти, де буде удар": експерт оцінив, де для ЗСУ відкриються перспективи

Російські окупаційні війська наразі сконцентрували свої найбільш боєздатні угруповання на Донбасі.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Росіяни зараз сконцентрувались на точкових бойових діях на Бахмут в масштабах 2000 км. Це дійсно точкові штурми. Так само вони намагаються на Вугледарському напрямку і в напрямку Кремінної. Очевидно, що вони там формують найбільш боєздатні сили. У них ще є певні резерви, але вони, наприклад, на інших напрямках не мають ударних характеристик, які дозволяли б їм зараз проводити наступальні операції. Тим більше робити це, наприклад, на території Білорусі", - висловився він.

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Самусь каже, що за останні місяці можна було спрогнозувати, що Путін спробує розпочати наступальні операції з Білорусі, але цього не сталося. Зараз, на думку експерта, немає підстав вважати, що є формування наступальних груп росіян і білорусів. На території РБ зараз близько 10-12 тисяч військ з певними змінами ротацій російських сил.

Натоміть росіяни облаштовують в районах Мелітополя та Бердянська оборонні рубежі.

"Стосовно перспективних напрямків всі говорять про Мелітополь та Бердянськ. Це на росіян дійсно діє і вони збирають там оборонні рубежі, збирають певні сили. Але залишається ще кілька напрямків. Я б не знімав перспективність Херсонської області. Форсування Дніпра виглядає досить складним маневром, але є певні ознаки того, що українці досить професійно готуються до окремих елементів такої операції. Також я б не виключав Луганську область. Хоча українські сили там зараз стримують штурми росіян, але колись цей потенціал росіян вичерпається і ми зможемо побачити певні дії і на цьому напрямку. Росіянам дуже важко зрозуміти, де буде удар", - вказав він.

Нагадаємо, видання The Telegraph написало, що н овий наступ Росії "загруз у багнюці", оскільки цьогоріч в Україні рано почалася весняна відлига. Несприятливі погодні умови особливо завадять зусиллям Ро сії в Бахмуті. Вида ння вказує на те, що с езон відлиги переслідував наступ гітлерівських танкових частин на Москву 1941 року, і його часто вважають порятунком радянської столиці від німецької окупації.

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