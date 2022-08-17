Росіянам можуть заборонити візи у Європі: які країни не вітають туристів з РФ і за що їх не люблять

Туристів із країни-агресорки в прикордонній фінській Іматрі вітають славнем України. Традиційно тут виконували фінську музику, та від кінця липня програму змінили. Усе через потік росіян, які позбавлені можливості літати до Європи. Та вони таки знайшли віконце в цивілізований світ і їдуть до Шенгенської зони сухопутним кордоном - це значить Фінляндія, Естонія, Латвія.

Де ще у світі "руссо турісто" не вітають, і за що не люблять, йдеться в сюжеті ТСН.

Із настанням літнього сезону цифри дедалі зростали, бо туристи з РФ сунуть до місць літнього відпочинку в Європі.

Уже за два дні перетнути кордон з Естонією десяткам тисяч росіян буде неможливо. Офіційний Таллінн пояснює - прогулянка Лувром чи фото під Бранденбурзькими воротами - це не базове право росіян, а привілей. Тим паче, що під час цих вояжів громадяни країни-агресорки починають транслювати свою пропаганду й агресію, вже на європейських вулицях.

Ідею обмежити росіянам Шенген підтримує чимало держав Європи, зокрема, до балтійських країн і Чехії не проти долучитися й Данія. Там закликають робити заборону загально-європейською. Утім, Німеччина традиційно закликає не забувати, що в Росії можуть лишатись опозиціонери. Мовляв, противникам режиму візи можуть знадобитися.

"Це не війна російського народу, це путінська війна. Багато людей тікають із Росії, бо вони не згодні з путінським режимом, і всі рішення, які ми ухвалюємо, не мають ускладнювати їм можливість полишити країну", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Риторика Шольца вочевидь викликає схвалення російських туристів

Водночас, заклики не забувати про "хороших росіян" декого в ЄС відверто дивують.

"Я розумію, чому деякі європейці, а особливо українці, вважають дещо дивним, що Росія напала на європейську країну, що в Європі війна, і в той самий час ми приймаємо туристів із тієї ж країни, яка здійснила напад", - наголосив прем'єр Данії Метте Фредеріксен.

Поки політики сперечаються, обмеження проти росіян, зокрема, тих, що роками живуть у Європі, починають діяти. Так, банки перевіряють рахунки громадян країни-агресорки і можуть заморозити кошти. Продавці в модних бутиках, якщо звісно забажають, можуть не продати товар. Утім, у таких випадках громадяни держави-агресорки не забувають добряче поскандалити.

На жаль, росіяни здатні нашкодити ще більше. І це добре знають фінські митники, які перевірили російських туристів і жахнулися. Із двох із половиною тисяч людей сотня везла додому підсанкційні товари. І йдеться не лише про предмети розкоші, а й про дрони з навігаторами. Технології, які можна використовувати на війні проти українців.

Тож поки ЄС не має чіткого рішення, Фінляндія вирішила різко скоротити видачу віз. Їх громадянам країни-агресорки видаватимуть удесятеро менше, і лише з поважних причин.

Раніше Єрмак розповів, як перемогти "рускій мір" на багато років.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Як повідомлялося, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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