Росіянам не дають спокою іспити зі знання латиської, через які їх можуть депортувати з країни

Бідкаються, що треба вчити нову мову, і поширюють пропаганду про померлих через іспит бабусь. Цього року Латвія змусить росіян віком від 17 до 74 років скласти тест на знання латиської. Інакше можуть депортувати з країни. Таке рішення викликало бурхливу реакцію у Кремлі, але в Латвії після повномасштабного вторгнення Росії до України вважають це справедливим захистом національної безпеки, йдеться в ТСН.

Власники російських паспортів, які хочуть зберегти посвідки на проживання, мають довести, що знають державну мову. У країні з такими посвідками - кількадесят тисяч людей. Це переважно ті, хто десятиліттями жили і працювали в Латвії, користувалися благами європейської країни, але так і не доклали зусиль, щоб інтегруватися в місцевий соціум. Хтось не міняв російський паспорт, аби без перешкод їздити до Росії та Білорусі до родичів, а хтось із міркувань, що на батьківщині на 7 років раніше можна піти й отримувати пенсію.

Латвійський журналіст Імантс Лієпінш розповідає, що тривалий час у країні до таких людей ставилися ліберально та не вимагали знання мови, але все змінила війна в Україні. Під час коментаря ТСН Імантс і сам віддає перевагу українській - вивчив її під час частих візитів. “На жаль, є свій відсоток путіністів у Латвії, вони зараз, скажімо так, громадяни Росії, які не хочуть вчити латиську мову. Реальний шанс у громадян Росії, які кажуть, що не хочуть вчити мову, тут буде ситуація - чемодан, вокзал, Росія”, - каже журналіст.

Атмосфера на заняттях із латиської нагадує початкову школу. Росіяни сидять за партами, уважно слухають учителя та вчать слова латиською за малюнками. Але навіть на уроках не приховують свого обурення тим, що мають вчити мову. “Ну, по-перше, це було несподіванкою, а по-друге, ну, через мову видворяти з країни, я думаю, що це неправильно. Просто люди працювали в російських колективах, не потрібна була латиська мова. Зараз вони вийшли на пенсію, ну, і ходять за покупками до магазину й так далі, на базар, але вони говорять російською”, - каже Валентина.

“Це неправда, що ми дали тільки один рік, щоб вивчити латиську мову, ми дали 50 років, щоб вони користувалися латиською державною мовою. Це проблема тих осіб, це не наша проблема”,- кажуть місцеві.

Новина про необхідність складати мовні іспити в Латвії неабияк збурила і Кремль. Висловити протест через дипломатів росіяни не змогли, бо від початку цього року їхній штат скорочений, а посол депортований із країни. Натомість за справу взялися пропагандисти. По телебаченню та в ЗМІ почали вигадувати фейки про мертвих у чергах на іспит бабусь і кричати про русофобію.

Імантс каже, тест на мову насправді не настільки важкий, як його демонізує російська пропаганда. Його слова підтверджує і голова національного освітнього центру - це як шкільний 3 клас. “Отже, це дуже проста розмова, приблизно на кшталт "Я хотів би повечеряти, і я б хотів вибрати рибу, а не м’ясо" або "Мене звати Лієне, і я хотіла би поїхати до Лондона". Це стосується повсякденного життя, це про вашу діяльність і ваш розпорядок дня", - пояснює Лієне Вороненко.

На те, щоб вивчити прості фрази, необхідні для побутового спілкування на вулиці, у росіян є безкоштовні курси й кілька місяців. Після провальних спроб тестування або відмови до кінця року його складати їм загрожує депортація.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України латвійці намагаються заборонити все, що нагадує агресора - позакривали кремлівські канали, демонтують радянські пам'ятники і припинили видавати туристичні візи. Нині ж влада розмірковує над тим, як скасувати ще й навчання російською мовою.

Бідкаються і поширюють пропаганду: росіяни бурхливо відреагували на мовний тест у Латвії

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