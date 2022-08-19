Росіянам не вдасться захопити Бахмут, але для них важливий Сіверськ: експерт розповів - чому

Протягом останнього місяця командування Російської Федерації, не розуміючи задуму ЗСУ і напрямку контрнаступу, вирішило "розмастити" усі наявні сили уздовж лінії фронту, яка розтягнута на тисячу кілометрів.

Військовий експерт Роман Світан каже, що таким чином армія країни-агресорки Росії послабила так званий Донецький плацдарм і зменшила "рихлість фронту" на півдні.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Freedom.

Кажучи про "рихлість фронту", Світан наголошує: у росіян значно зменшилася кількість військової техніки та вйськвих з'єднань на один квадратний кілометр. Окупанти практично не можуть тримати південну лінію фронту.

За словами Світана, очікуючи контрнаступу на півдні, росіяни збульшили там кількість військ. Втім, окупанти забрали частину боєздатних підрозділів з Донеччини. Це послабило російські війська на Донецькому напрямку.

"Протягом останнього часу російські війська у районі Бахмута і Сіверська проводять мілкі наступальні дії за участі груп - максимум до роти. Більше вони не можуть собі дозволити. Взяти "у лоб" Бахмут вони не можуть, і не візьмуть. Кількість українских військ там набагато більша. Тому російські війська намагаються просковзнути повз Бахмут вздовж траси Дебальцеве-Ізюм - на північ. Втім, їм заважає Сіверськ. Тому вони зараз так наполегливо там намагаються його "знести" і просунутися далі", - розповів Роман Світан.

Експер каже, завдання ворога - "відрізати" Сіверське угруповування ЗСУ, яке "стійко тримає оборону в районі Сіверська", і "провести маневр, коли їм свого часу вдалося взяти у півоточення Золоте і Лисичанськ".

Як повідомлялося, британські розвідники пояснили, чому Росія щоденно потужно обстрілює Харків. Російська армія щоденно обстрілює Харків, бо намагається утримати на цьому напрямку українські сили. Місто розташоване за 15 км від лінії фронту. Харків залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Саме тому залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

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