Росіяни атакували Харків: що відомо про наслідки влучань і яка ситуація в місті

Російські окупанти у два заходи атакували Харків. Близько опівночі "прильоти" зафіксували в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом ще один безпілотник влучив у 9-поверховий будинок. В оселі на другому поверсі спалахнула пожежа. Є потерпілі. З будівлі рятувальники евакуювали 5 людей, які опинилися у димовій пастці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Російські окупанти безпілотником атакували багатоповерхівку на житловому масиві "Салтівка". Наслідки удару серйозні: вибухова хвиля пробила наскрізь зовнішню стіну. Від вибуху в квартирі на 2 поверсі, куди влучив "Шахед", спалахнула пожежа, рятувальники швидко її ліквідували. На щастя, господарів оселі вдома не було, тож минулося без жертв.

Наслідки атаки на Харків

Кількох людей під час пожежі рятувальникам довелося евакуювати. До лікарів звернулися двоє мешканців через отруєння димом. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Будинок, у який влучив дрон, уже був під російським ударом 2022 року, його щойно відновили, але чи підлягає зараз зруйнований під'їзд ремонту, мають визначити фахівці.

Вночі росіяни запускали по Харкову кілька хвиль дронів. І перша припала на самісіньке середмістя. Влучання було у проїжджу частину, але це одна з головних вулиць – візитівка міста. В будинках навколо вибиті шибки, пошкоджені фасади. Постраждав і Харківський театр опери й балету імені Лисенка, а також університет будівництва. Лише дивом уламками та вибуховою хвилею не зачепило альтанку "Дзеркальний струмінь", що стоїть навпроти театру.

"Мережа транспортна теж постраждала, контактна мережа. Крім цього, нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домі, який тут розташований", – каже мер Харкова Ігор Терехов.

Наразі на місцях влучань працює важка техніка, розбирають завали. Жителі намагаються забрати речі з пошкоджених квартир. Роботи тут ще багато.

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