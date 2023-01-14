Росіяни атакували Харківщину: у всіх громадах немає світла, але люди не панікують і продовжують працювати

О пів на четверту дня два прильоти зафіксували по критичному об’єкту інфраструктури Харківщину. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, натомість місто поринуло у темряву, йдеться в ТСН.

За день росіяни вже вдруге вдарили по Харківщині. Новий приліт відбувся о пів на четверту, гучний вибух було чутно одразу у кількох районах і одразу після цього у Харкові зникло світло.

Очільник області вже повідомив про два прильоти в об’єкт критичної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки.

Паніки серед містян немає, зокрема місцевий бізнес продовжує свою роботу, на вулицях скрізь звуки генераторів, працюють аптеки, магазини. Щоправда, після цих прильотів у місті зупинилося метро на наземний електротранспорт. Чи будуть на маршрути запускати додаткові автобуси, у міськраді поки не повідомили. Поки на зупинках громадського транспорту збираються невеликі черги.

Нагадаємо, що вперше сьогодні окупанти вдарили по місту і Чугуївському району зранку. Дві ракети С-300 влучили в енергетичні об’єкти. Попередньо, минулося без поранених.

По всіх Україні, майже три години, тривала повітряна тривога. Повідомляється, що на Київщині, Вінничині, Миколаївщині, Львівщині, Тернопільщині, Кіровоградщині та Одещині працювало ППО. Вибухи чули і в Одесі, у Херсоні, Вінниці, Харкові, Кривому Розі, Києві, Тернополі, Луцьку та Дніпрі. Ракети збили на Львівщині та Хмельниччині. Також росіяни влучив в об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині.

Сирени сьогодні лунають вже вдруге. Вранці повітряну тривогу було оголошено в центральному та північному регіонах, далі вона розповсюдилась і на східні області країни. Згодом з’ясувалось – росіяни імітували пуски ракет. Через загрозу у Києві, Київській та Одеській областях з міркувань безпеки ввели превентивні відключення електроенергії.

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