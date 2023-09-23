Росіяни атакували острів Зміїний, коли там перебувала знімальна група ТСН

Російські терористи атакували український острів Зміїний, коли там була знімальна група ТСН.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко

"Лунає сигнал тривоги. Ворог завдає удару з повітря. У нас кілька секунд, аби знайти в руїнах на скелі бодай якесь укриття. Щойно ми його знаходимо — подвійний вибух", - каже Андрій Цаплієнко.

Росіяни атакували острів КАБами — це коригована авіабомба. Її запускають з відстані до пів сотні кілометрів, не заходячи до зони ураження української ППО. Ціллю ударів окупантів були катери, їх посікло уламками.

"На щастя, російські високоточні бомби виявилися не настільки високоточними і впали на відстані від катерів. На щастя, не здетонувала більша частина боєкомплекту й вибухівки на борту. Відмовила електроніка, але, головне, дивом завелися двигуни. Обидва катери почали маневрувати на межі своїх можливостей, тікаючи від імовірних ударів з повітря. І щойно вони перетнули нульову відмітку гирла Дунаю, над водою потужно пролунав український гімн", - каже Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ВМС розповіли, чи мають можливість росіяни провести висадку десанту на півдні України.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли, чому окупанти скидають авіабомби на Зміїний.

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