Росіяни атакували Суми "Шахедами" з новим зарядом, щоб вбити якомога більше людей: нові подробиці

У Сумах відомо про двох загиблих і вже 13 поранених. На світанку терористи атакували місто дронами. "Шахеди" вдарили по житловій забудові. Влучання зафіксували в кількох місцях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Ворожі безпілотники атакували Суми близько п’ятої ранку. Росіяни спрямували на місто п’ять "Шахедів", які поцілили у різні райони. Два безпілотники вибухнули у середмісті. Один влучив у дорогу, від вибуху у двоповерховому будинку вибило стіну. Власник будинку зазнав смертельного поранення та загинув на місці. У будинку навпроти не вціліло жодного вікна, зруйнований дах. Четверо дітей, які спали в кімнаті - дивом не постраждали.

Другий "Шахед" поцілив у електроопору – тут теж загинула людина. Кількість поранених росла на очах. Усі фасади будинків довкола місця влучання густо посічені дрібними уламками. Шахеди були споряджені шрапнеллю –металевими елементами, сила ураження яких надзвичайно велика.

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

"Вітсутнє газопостачання. Електроопора одна впала, але йдуть відновлювальні роботи. Наразі організоване підвезення матеріалів, щоб максимально швидко усунути руйнації", - каже заступник міського голови Станіслав Поляков.

За попередніми даними вибухами пошкоджені 7 багатоповерхівок та близько трьох десятків приватних осель, станція техобслуговування, понівечено автотранстпорт. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим.

Новини ТСН 18:00 22 листопада. Реакція світу на "Орєшнік"! Жахливий удар по Сумах!

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