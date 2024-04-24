Росіяни атакують Донеччину: воїни ЗСУ розповіли про унікальний дрон та його "найжирнішу" ціль

Аеророзвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади керують великими дронами, яких ще називають "крилами". Вони здатні бачити, що відбувається у тилу окупантів та коригувати роботу далекобійної артилерії, зокрема HIMARS

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Як "Фурія" знищує російську техніку

Пілот показує ворожу реактивну установку, яка зачаїлася достатньо далеко від лінії фронту. Він каже - було виявлено "Град", який працює по українських позиціях. Поруч - скупчення машин.

Військові показують, як український дрон залетів достатньо глибоко в тил окупантів. Саме ці, зняті "Фурією" кадри дали зрозуміти, росіяни готують черговий штурм. Вже зранку кілька одиниць ворожої техніки рушили на нашу піхоту. І згоріли в полях біля Новомихайлівки.

Окупанти намагаються проломити в Новомихайлівці нашу оборону і за пів року миколаївські десантники спалили там понад 300 одиниць ворожої техніки. Багато бронемашин стали металобрухтом ще до підʼїзду на наші позиції. Бо їх побачила "Фурія" і очі цих бійців.

"На схід від Новомихайлівки. Ця вся техніка. Ворожі позиції. Там вони ведуть постійне переміщення. Ці всі дороги. Там вони збираються на штурми і нарощують свої резерви", - каже "Білий", аеророзвідник 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Фурія"

Яку "найжирнішу" ціль знищили захисники України

Найжирніша ціль для цих пілотів був склад паливно-мастильних матеріалів ворога. Аеророзвідники корегували тоді HIMARS, який надовго створив дефіцит пального для танків росіян. І трохи сповільнив наступ.

"Випустили одну ракету. Горіло дуже красиво", - каже "Колібрі" аеророзвідник 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Щоб запустити "Фурію", спочатку треба перевірити напрям вітру. Далі - дочекатись поки запрацює якомога більше супутників. І сильно потягнути за резинку.

"Фурія"

24-річний боєць "Люк" йшов 150 км, щоб служити у миколаївських десантниках

"Фурія" здіймається в небо. Її запускав боєць на псевдо "Люк". Йому всього 24, а він вже шість років у війську. Каже, так хотів у миколаївські десантники, шо добу йшов пішки з рідного села аби підписати контракт.

"Люк"

- Йшов пішки, йшов, йшов. Раз в магазин тільки заходив і всьо. Не спав, йшов просто.

- А вночі?

- Теж йшов з фонариком. У моєму воєнккоматі мене не призивали і сказали іти в інший воєнккомат.

- А чого пішки?

- Був коронавірус, не ходили автобуси.

"Люк" здолав 150 кілометрів. Йшов без упину. Не їв, аби спати не хотілось. Тепер жартує, своєю прогулянкою і склав іспит на фізичну витривалість. Дотепер жодного дня не пошкодував про свій вибір. А ще - його задача упіймати дрон, коли той приземляється.

Під час розмови з ТСН, бійці у небі побачили ворожий дрон-розвідник. Після цього - потрібно змінювати позиції.

Нагадаємо, у Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності.

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