Росіяни атакують в Серебрянському лісі: танкісти НГУ розповіли про тактику і мету окупантів

У Луганській області тривають бої, окупанти атакують ЗСУ. У самому Серебрянському лісі, у північно-східній його частині, росіяни щодоби формують невеликі піхотні групи й після потужної артпідготовки йдуть на штурм. Їм протистоять українські захисники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти обстрілюють ЗСУ з артилерії та скидають КАБи

ТСН побувала у Серебрянському лісі, де воює танковий екіпаж 13-ої бригади оперативного призначення НГУ. Тут поміж дерев та під ударами російської артилерії українські захисники пересуваються вночі з ювелірною точністю.

"З артилерії і тому подібне - збільшують інтенсивність пострілів. Авіація - це в них просто, ну - постійно! Тобто, кожен день авіація! КАБи падають", - каже боєць.

Танк у Серебрянському лісі

Окупанти почали активніше атакувати ЗСУ

Захисники України кажуть, що останнім часом у них побільшало роботи через атаки окупантів.

"Малими піхотними групами, за підтримки бронетехніки, танків та артилерії - з північно-східного краю Серебрянського лісу, московити без упину тиснуть на південь: у бік Дронівки, Серебрянки й Григорівки. Вочевидь, прагнуть відкинути сили оборони України за Сіверський Донець", - зазначає кореспондент ТСН.

Українські захисники ж б'ють по скупченню окупантів. Серебрянський ліс, зізнаються танкісти “Хартії”, дозволяє замаскувати машину, але сильно ускладнює життя, коли міни, снаряди й кулеметні черги - лунають зусібіч.

"Дуже інтенсивний іде обстріл! Можеш не розуміти, навіть, що це там - твої чи не твої обстрілюють! Якщо, навіть, запросити якусь підтримку, то - не розумієш, чи це тебе підтримали, чи це трошки по тобі вже валять", - каже головний сержант танкової роти 13 БрОП НГУ "Хартія" "Банан".

"Банан"

Українські танкісти кажуть, що на цьому напрямку відбуваються навіть дуелі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 за 26 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, як живуть мешканці Семенівки, які бачать Росію з вікон.

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