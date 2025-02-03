Росіяни безперервно атакують дронами місто в Україні: місцеві розповіли, як вони виживають

Окупанти тероризують Оріхівську громаду на Запоріжжі. Через це люди бояться вийти на вулицю.

Росіяни посилили терор цивільних в Оріхівській громаді на Запоріжжі. Аби вберегтись, комунальники працюють вдосвіта, а єдина на всю громаду лікарка тепер майже не виїжджає до пацієнтів. Та попри щоденні російські атаки понад тисячу людей досі не квапляться перебиратися до безпечніших місць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Майже щодня понад двісті безпілотників атакують прифронтові громади Запоріжжя.

"Штук 5, і ховався, у мого друга машину он розбило. Не одну, там ще одну. Кидають по цивільних, машина їде - бах і все", - каже житель Оріхова Анатолій.

Анатолій

Летять десятки вбивчих дронів і на місто Оріхів. Комунальники, поштарі, лікарі - усі служби ризикуючи, виконують свою роботу. Намагаються владнати всі справи вдосвіта.

"Стараємось рано в ранці, щоб комунальники вийшли раніше, прибрали місто зробили роботу, вивезли сміття. На тому тижні в машину поліції потрапив дрон, розбив машину, зараз це дуже велика біда з дронами", - каже голова Оріхівської військової адміністрації Микола Винниченко.

Микола Винниченко

У місті залишається майже дев’ять сотень мешканців – здебільшого, це літні люди, які не покидають свої, хоч і потрощені, але рідні домівки. Серед них чимало маломобільних, до них зазвичай приїздила єдина на всю громаду лікарка Яна, та зараз це вкрай небезпечно.

"Десь з недільку стараємся нікуди не виїжджати, якщо десь треба когось доставить, чи щось десь критичне, то просимо сусідів, щоб доставили до нас, бо нас зараз атакують дрони", - каже лікарка Яна Коломоєць.

На чергуванні щодня надзвичайники, в частині є й фельдшер, до якого теж можуть звернутись цивільні. Окрім негайних виїздів на виклики, рятувальники теж намагаються обмежити пересування. В ті рідкісні миті, коли у небі "чисто" наводять лад довкола частини, дбають і про свій невеликий яблуневий сад.

44-річний рятувальник Сергій Бахолдін родом з Оріхова, тут прожив все життя. Тепер його оселя теж побита, тому живе в Запоріжжі. Каже, боляче дивитись, що росіяни перетворили мальовниче місто на суцільну руїну, але має надію після перемоги все відбудують.

"Життя повернеться, не зразу звісно, а зараз потрібно працювати на перемогу і чекати, донатить, бо маленьких донатів не буває", - каже рятувальник Сергій Бахолдін.

Попри те, що росіяни гатять зі всього, що мають на озброєнні, на евакуацію з сіл погоджуються одиниці. Виїжджають з прифронтової Оріхівської громади або після поранень, або ті хто зовсім лишився без даху над головою. Ще три села громади в окупації - там ситуація вкрай жахлива: нема навіть питної води.

Попри небезпеку в кожне село Оріхівської громади на підконтрольній території доправляють гуманітарну допомогу і засоби гігієни. Люди тут радіють дрібницям - хвилинам тиші, хлібу і солодким булочкам, які привозять від волонтерів рятувальники.

ТСН новини 13:00 3 лютого. Росіяни вдарили по автобусу з дітьми! Трамп почне нову війну?

Читайте також: