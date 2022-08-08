"Росіяни більше не можуть тягнути": військовий експерт спрогнозував події на найближчі дні

Російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках. Це має відбутися найближчим часом.

Обстріли останніх днів – це чергова хвиля ракетного терору з боку Росії, яка продовжує криваву війну проти України.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у коментарі ТСН.ua.

Наступ повинен початися цього тижня

За його словами, у цієї масштабної атаки є своя причина.

"Можливо, вона прив'язана до майбутнього наступу, який повинен початися цього тижня. Російські військові можуть намагатися здійснити наступальну операцію на декількох напрямках, зокрема – на Харківському. Через це вони посилюють ракетні удари", – каже Олег Жданов.

Він додав: "Росіяни вже не можуть більше тягнути. Якщо до кінця цього тиждня не почнуть наступу, то вони будуть втрачати бойовий потенціал. Сьогодні ми нав'язуємо Росії правила війни".

Про контрнаступ на Херсон та ситуацію на півдні

Про контрнаступ на Херсон військовий експерт каже, що найближчими днями його не очікується.

"Поки він відтермінований через те, що Росія намагається розпочати наступальну операцію. Ми фактично продовжуємо активну фазу оборонної операції, в тому числі і на півдні України", – говорить Жданов.

Загроза для ЗАЕС

"Щодо загрози для ЗАЕС. Вона несе певні загрози для всіх оточуючих, тому що це – величезний ядерний об'єкт. Про ситуацію, яка склалась навколо станції, скажу так – Росія дуже сильно використовує ситуацію для шантажу всього цивілізованого світу. Вони погрожують її замінувати, підірвати, викростовують її для прикриття своїх військ", – каже Жданов.

За його словами, атомні реактори розташовані в достатньо міцних будівлях, тому фізично підірвати їх досить важко.

"Це політичний та військовий шантаж. Робиться він для того, щоб ми не починали контрнаступ. Російське командування розуміє, що контрнаступ Збройних сил України невідворотній, а успіх вірогідніший для ЗСУ", – впевнений Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов пояснив ефективність роботи "Залізного куполу" і чому знищуються ракети.

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