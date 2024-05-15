Росіяни цинічно розстріляли волонтерів, які приїхали рятувати людей з Вовчанська: приголомшливі деталі

Вони їхали рятувати людей, але так і не дісталися точки призначення. У Вовчанську зникли двоє волонтерів, які поїхали туди на власному автомобілі, щоб евакуювати місцеву родину. Згодом стало відомо, що їх розстріляли російські солдати.

Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

На Харківщині зникли волонтери

Двоє чоловіків на власному авто кинулися до Вовчанська, аби вивезти родину, але так і не доїхали до місця призначення. Згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли — їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

“Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали — зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий — не вижив”, — написав він.

Постраждав і свідок

Свідком трагедії, пише Болвінов, став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів, хлопцю дивом вдалося врятуватися.

“Свідок у цій справі — також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку. І хлопець, і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали”, — зазначив Болвінов.

Волонтери поїхали у небезпечну частину міста

У коментарі “Суспільному Харків” голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів — це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою, виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста.

“Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти, координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть”, — прокоментував Гамбарашвілі.

Свідчення місцевих жителів

Та все ж надія, що один із волонтерів живий, є. За ці дні, що відбувається наступ росіян на Харківщині, росіяни знову наробили лиха на десятки кримінальних справ. Щойно людей почали евакуйовувати, ті розповідали чергові моторошні історії. Одному з чоловіків окупанти прострелили палець, бо той не захотів відчинити їм двері.

Розстріл цивільного і полон місцевих

У прокуратурі завели ще дві кримінальні справи. За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування досі невідоме.

“На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство”, — повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Свідчення тих, кому вдалося вирватися з полону

Також люди, врятовані з Вовчанська днями, розповіли журналістам, що до евакуації вони кілька діб просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх змушували надавати окупантам медичну допомогу.

Що відбувається у полоні?

Врятовані — Володимир та Світлана. За словами жінки, саме її окупанти примушували накладати бинти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що у полоні залишилось ще багато людей. Зокрема, окупанти утримують цілу сім’ю та бабусю.

У прокуратурі вже почали розслідування:“Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація”.

Що відбувається на Харківщині?

Нагадаємо, що армія РФ зранку 10 травня розпочала наступальні дії в Харківській області вздовж українсько-російського кордону. Їм вдалося захопити кілька сіл, нині тривають бої за Вовчанськ, місто з довоєнним населенням майже в 17 тисяч людей.

В Генштабі 14 травня станом на 23:00 доповіли про ситуацію на Харківщині: “На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка — Нескучне, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають. На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони. У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки”.

Наступ сповільнився?

А 15 травня в Інституті вивчення війни заявили, що темп наступальних операцій Росії на півночі Харківщини, схоже, сповільнився за останню добу. Схема наступальної активності ворога в цьому районі узгоджується з оцінкою про те, що росіяни віддають перевагу створенню “буферної зони” на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини.

Також кілька українських військових 14 травня висловили думку, що ситуація в Харківській області повільно стабілізується. Так, начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що ситуація на Харківщині почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі та почали оборону від ворожого наступу.

Як повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин, українські війська почали “зачистку” Вовчанська, завдаючи ударів по російських штурмових групах у населеному пункті. Кілька російських та українських джерел також повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку — невеликі штурмові групи не більше ніж з п’яти осіб для проникнення на позиції ЗСУ перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання у більшу ударну групу.

Записи з дрона нібито з Вовчанська показують, як російська пішохідна мобільна піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що відповідає українським повідомленням.

Команда ТСН.ua вдячна за стійкість нашим воїнам і волонтерам за порятунок українців. Ми щиро віримо, що зниклого волонтера вдасться знайти живим. Також закликаємо усіх, хто наразі перебуває у небезпечних місцях, евакуюватись.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти цинічно розстріляли волонтерів, які приїхали рятувати людей з Вовчанська!

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