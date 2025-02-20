Росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами": куди цілились окупанти і які наслідки

Російські окупанти знову масовано атакували Одесу. Що відомо про наслідки?

Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу. Понад півтора десятка "Шахедів" росіяни знову націлили на енергетичні обʼєкти. Поранений 55-річний чоловік. Через пошкодження тепломережі без опалення залишилося близько 5 тисяч жителів. А у великому спальному районі містяни досі без світла й тепла після масованого удару, який стався минулої ночі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Щоб атакувати Одесу, ворог знову спрямував цілий рій ударних дронів. Сили оборони намагалися збивати їх ще над морем, але "Шахеди" проривалися в напрямку житлових кварталів, щоб навіть у разі збиття вибухові частини завдали максимум руйнувань.

Запалало на даху закладу харчування, загорілися складські приміщення. Уламки пошкодили адмінбудівлю, автомийку та впали на проїжджу частину. На території одного з підприємств упав збитий "Шахед". Поряд з його двигуном – вирва від вибуху, а навкруги розтрощені вибуховою хвилею та уламками автомобілі. Зранку люди прийшли на роботу і побачили, що все навколо розтрощене.

Армія РФ вдарила по Одесі в ніч проти 20 лютого / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Ось що про атаку кажуть жителі Одеси:

"Без роботи, стільки грошей вклали, стільки всього".

"Ніхто не постраждав, слава Богу, але як бачите, колосальні руйнування. Тому навіть не знаємо, що робити. Жодних військових об’єктів тут взагалі нема, ви ж бачите склади, складські приміщення, нічого такого воєнного точно немає".

"У нас тут було кавове виробництво, на щастя, з обладнання майже нічого не постраждало. Тільки скло повибивало та стеля попадала. На щастя, усі цілі, все обладнання теж ціле. Взагалі незрозуміло, тут жодного військового обʼєкту немає, лише цивільна інфраструктура, виробництво, фотостудії та й усе".

Тим часом енергетики досі працюють над відновленням пошкодженого внаслідок вчорашньої атаки. Лише в одному з районів області без світла залишаються понад 80 тисяч абонентів. За ніч вдалося замінити устаткування, і зранку одеситам почали включати світло. Поступово заживлюють котельні, то ж до кінця дня людям, які більше доби сиділи без опалення, таки обіцяють дати тепло.

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Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Одесі. Кілька тисяч жителів одного з районів Одеси залишилися без світла через пошкодження інфраструктури.

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