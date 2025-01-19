Росіяни гатять по-новому: названо сценарії масованих ударів по Україні до кінця зими

Нещодавні удари ворога були сконцентровані по об’єктах енергоінфраструктури на заході нашої країни. Щодо наступних шістьох тижнів календарної зими – не варто сподіватися на те, що на нас чекають хороші і тихі часи.

Росія атакує Україну ракетами з імітацією ядерного заряду. Щоразу російська армія діє зухвало та підступно, намагаючись уразити енергетику. І до кінця цієї зими вони не полишать бажань залишити нас без світла.

Які об’єкти намагаються вразити росіяни останнім часом і які загрози існують для України до кінця зими – в ексклюзиві ТСН.UA.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, нещодавні удари ворога були сконцентровані по об’єктах енергоінфраструктури на заході нашої країни. За словами експерта, ключова проблема полягає в тому, що ворог має достатню кількість ресурсів для проведення масованих ракетно-дронових атак.

"Практика свідчить, що армія країни-агресорки діє за сталою схемою – спочатку атакує за допомогою дронів, щоб виявити та зафіксувати місця розташування ключових елементів систем ППО та протиракетної оборони української армії".

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Військовий експерт каже, що ворог повернувся до практики використання ракет з імітацією ядерного заряду. А все тому, що такі ракети у росіян є і віддали їм ці ракети ми самі.

"Ворог повернувся до практики використання ракет типу Х-55 з бойовою частиною, яка імітує ядерний заряд. Чому? Тому що такі ракети у росіян є. Зокрема ті, які ми передавали в межах газової угоди кілька десятків років тому. Для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО, ворог використовує й такі типи ракет. Він розмірковує над перспективою і про подальші ракетно-дронові атаки".

Загроза для Києва

Водночас на думку Селезньова, Київ як столиця залишається найбільш захищеним регіоном країни.

"Хоча є певні моменти, на які варто звернути увагу. Днями була ворожа атака дронів. "Шахед" залетів з боку Вишгорода. Через Оболонь на Рибальський острів, потім на Русанівку, потім повернув на Бориспіль, розвернувся і зі сходу на захід пролетів Київ. Вийшов в районі Ірпеня, полетів на Житомирщину, там розвернувся і знов подолав той самий маршрут. "Шахед" вештався над територією столиці і ми не мали змоги його знищити".

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Чи пов’язано це з тим, що частина персоналу мобільних вогневих груп переведена до Сухопутних військ, чи якісь інші причини цьому сприяли — сказати складно, додає експерт. Але факт залишається таким, що мобільних вогневих груп нам не вистачає.

“Я так розумію, що ми зараз, намагаючись закрити певні питання, пов’язані з нестачею особового складу на фронті, починаємо вихолощувати наші можливості щодо надійної та ефективної протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема через зменшення кількості тих самих МВГ. А ворог шукає наші слабкі місця в нашій системі ППО, щоб гарантовано досягти певних результатів".

За словами експерта, те, що діяльність Сил оборони України спрямована на знищення всіх елементів, які забезпечують реалізацію ворожих планів – це чудова новина.

"Якщо літаки російської армії не матимуть достатньо авіаційного палива – це буде ок. Якщо нам вдасться пошкодити портову інфраструктуру у Новоросійську – це буде чудова новина".

Сценарії другої половини зими

Щодо наступних шістьох тижнів календарної зими колишній речник Генштабу каже – не варто сподіватися на те, що на нас чекають хороші і тихі часи.

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"Дякувати Богу та погодним умовам, перша половина зими була лайтова. Не було наднизьких температур. Але я точно впевнений, що ворог точно скористається цією нагодою (низькими температурами), щоб додати до складних погодних умов вплив на нашу енергетику за допомогою своїх ракет та дронів. Не варто сподіватись на те, що першу половину зими ми подолали, а попереду на нас чекають хороші часи. Ворог буде продовжувати свої атаки та тактику ракетного терору. Щодо "Орешніка", то варто дивитись на заяви американських дипломатів. Живемо буденним життям, але не ігноруємо сигналів повітряних тривог".

Новий удар за 2-3 тижні?

Тим часом директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері "Київ24" зробив свій прогноз щодо можливої атаки ворога. За його словами, після масованого ракетного удару, здійсненого 15 січня, існує ймовірність, що ворог здійснить ще одну атаку раніше, ніж через 2-3 тижні.

"У Чорному морі перебувають щонайменше чотири ракетоносії крилатих ракет "Калібр". Додайте до того дальні бомбардувальники – дуже небезпечні Ту-22, додайте удари "Іскандерами", північнокорейськими аналогами. Говорити про те, що зараз "вистрілили", та чекати 2-3 тижні й тільки тоді буде наступний удар — я б не був таким впевненим. Треба розраховувати на краще, але готуватися до гіршого".

Лакійчук вважає, що після ураження аеродрому "Енгельс-2" росіяни не мали достатньо ресурсів для масштабної атаки. Основною ціллю був захід України, але ворог не досяг значного успіху. Він розповів, що основними цілями російських ударів стали Львівщина та Івано-Франківщина, де зокрема розташована газова інфраструктура. За його словами, росіяни не змогли завдати значної шкоди. Основним об'єктом для атак залишається енергетична інфраструктура. Лакійчук також припустив, що після ураження аеродрому "Енгельс-2" українськими Силами оборони у росіян не було достатньо ресурсів для великомасштабного ракетного удару.

Якою була ціль росіян

До слова, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також заявив, що ворогу не вдалося досягти своєї мети 15 січня. А мета росіян – щоб відбувся вибух, палало газосховище й Україна втратила його.

"Воно розташоване глибоко під землею. Минулого року були претенденти, коли ракета "Кинджал" цілила, заривалася на мінус 10 метрів, але воно не вибухало".

Наземне обладнання, визнає він, може бути частково пошкоджене. Але воно не має жодного стратегічного значення для нашої газотранспортної системи.

"Цілей, які вони мають, не досягають. Я не знаю, яким чином російські військові намагаються аргументувати Путіну те, що вони буцімто зможуть наше газосховище підірвати. На це в них не вистачить сил".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "УВАГА! Стали відомі сценарії масованих ударів по Україні до кінця зими!"