"Росіяни готують нам сюрпризи": тарологиня розкрила підступний задум окупантів 

Росіяни намагатимуться атакувати, але сил у них вже немає.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що окупаційна армія хоче розширити сухопутний коридор, що з’єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

Зокрема, армія Путіна намагається просуватися вздовж дуги між Кремінною, Лиманом і Вугледаром.

Наскільки Кремлю реально втілити цей план в життя, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua тарологиня Ірина Клевер.

"У них немає ресурсу, щоб це зробити. Але, очевидно, вони будуть робити спроби. Чим більше ми будемо підготовлені, тим менше ми дамо шансів робити такі наступальні дії з якихось напрямків. Вони розраховують на ефект несподіванки. Росіяни готують нам сюрпризи, але не такі, яких ми ще не бачили", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.