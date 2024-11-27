Росіяни готують наступ на Запоріжжя: що відомо на цю мить

Навколо Запоріжжя будують фортифікації, у владі кажуть про "розхитування" ситуації, а експерти попереджають про серйозну спробу організувати наступ оперативного масштабу на цьому напрямку. Все, що відомо про ймовірний наступ на Запоріжжя – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Чи буде наступ на Запоріжжя

Українське суспільство знову охопила паніка. У ЗМІ з’являється шокувальна інформація, що Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Ба більше, повідомляється, що там уже будують фортифікації. Своєю чергою Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога і росіяни вже намагалися прорвати там оборону.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. За його словами, ворог може планувати штурми на півдні регіону. А начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що кілька днів тому росіяни намагалися прорвати там оборону.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалося досягти своєї мети", – повідомив Баргилевич.

Водночас британське видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці пише, що біля міста Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ. Представник розвідки попередив, що Росія може залучити до 130 тисяч солдатів.

"Українська розвідка вважає, що Росія готується до зухвалого наступу на місто Запоріжжя, за 30 км від фронту. Коли саме це станеться – ніхто не знає", – йдеться у статті.

Однак полковник Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначає, що Росія "зайнята в іншому місці". За його словами, росіяни планували відправити 20-30 тисяч військових для початкового штурму, але половина з них була перекинута до російської Курської області.

Втім, військовий з позивним “Лемберг”, командир батальйону 118-ї бригади, яка утримує південно-західні оборонні позиції Запорізької області, згоден з тим, що росіяни планують атакувати.

"Вони ще не готові вдарити, але коли вони будуть готові, перший удар буде найважчим", – зауважив військовий.

Думки експертів

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що Росія не має на півдні достатньо сил, щоб провести наступ на Запоріжжя. Але вона може спробувати тактичні атаки на деяких напрямках.

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", – пояснив Коваленко.

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На його думку, зараз росіяни через своїх так званих військкорів масштабуватимуть власні плани аби поширюватимуть паніку.

"Курахівський напрямок вони розглядають як частину можливих дій у Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", – додав керівник ЦПД.

Коваленко зауважив, що росіяни дезінформуватимуть українців про нібито повноцінний наступ на Запоріжжя. Але ця інформація станом на зараз не відповідає дійсності.

Ба більше, Коваленко розповів, у який спосіб російська пропагандистська машина поширює фейки та розхитує ситуацію в суспільстві.

"Насправді для того, щоб швидко поширювати брехню, у них роками розроблялася дуже різна інфраструктура. Це й інфлюенсери, і пропагандисти на телебаченні. Після цього були ботоферми на платформах різних соцмереж і месенджерів. Тож вкиди робляться доволі швидко, і не лише через ботів і пропагандистів, а й через окремих людей з українськими паспортами, які живуть за кордоном і працюють на росіян", – зазначив Коваленко.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що також не бачить загрози активного наступу на Запорізькому напрямку станом на сьогодні. Він запевнив, що йдеться про 20-30 тисяч військовослужбовців, які там накопичує Росія. Але частину цих сил російське командування було змушене відправити до Курської операційної зони. А от те, що вони можуть активізувати бойові дії, – це цілком імовірно, вважає Жданов.

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Мета росіян – зімітувати підготовку та переконати нас, що вони починають великий наступ на Запоріжжя, щоб ми почали перекидати туди резерви. Однак на його думку, російська армія може розпочати атаки на Запорізькому напрямку, які в перспективі можуть перерости в серйознішу спробу організувати наступ оперативного масштабу.

"Лінії оборони будуються буквально за спиною наших військ, які стоять на лінії бойового зіткнення. Оборона простягається аж до обласного центру, до Запоріжжя. Чим міцніше ми її зробимо, тим менше шансів у росіян її прорвати. Може статися така картина, як влітку 2023-го, коли ми зіткнулися з такою проблемою, як лінія Суровікіна. Там настільки була глибоко ешелонована оборона підготовлена, що ми фактично її не змогли прорвати. До першої лінії ледь-ледь дійшли. Так ми можемо зробити те саме", – зазначив Жданов.

Шокувальна заява Кулеби

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався, що одне з його найбільших побоювань – що обраний президент США Дональд Трамп припинить надавати Україні зброю і боєприпаси. "Голодна дієта" може стати спробою зробити Київ більш поступливим, якщо мирний план Трампа провалиться. Кулеба наголосив, що наслідки цього будуть жахливими.

"Лінія фронту на Донбасі зруйнується і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави й Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України в цій війні", – застеріг він.

На думку ексміністра, якщо Трамп справді позбавить Україну допомоги, то вирішальною стане позиція Європи. Він поки не впевнений, чи зробить ЄС крок назустріч Україні, щоб компенсувати втрату або зменшення підтримки від Сполучених Штатів.

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