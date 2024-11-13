Росіяни готуються до битви за ще одне важливе українське місто: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Росіяни готують ще одну битву за Торецьк. Стягують сили і підтягують нові підрозділи. Такі дані озвучують у Cилах оборони. Місто на половину під контролем ЗСУ. Але штурми кварталів Торецька не припиняються ні на день.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Українські артилеристи б'ють по ворожій піхоті, яка намагається атакувати Торецьк. Снаряди є, кажуть військові. Принаймні для цієї гармати, яка прикриває чималу ділянку фронту.

"Везуть багато, бо у нас великий напрямок і навіть для нашої гармати, у неї великий сектор. Вона далеко достає", - каже військовий Вадим Артемчук.

ЗСУ готуються до битви за Торецьк

Воюють українські захисники трофейною російською гарматою МСТА. Кажуть, коли бригада була на Покровському напрямку, працювали майже по 150 снарядів за день. А це дуже багато для такої зброї. Тут не так інтенсивно, але ж готуються до оборони Торецька. Росіяни вже стягують сили для ще однієї битви за місто, кажуть армійці. Влітку штурми окупантів наші підрозділи, зокрема і сота бригада відбили. Дотепер Торецьк, хоч і не повністю, але під контролем Сил оборони.

МСТА

Торецьк для росіян - одне з ключових для просування в бік цілої групи наших міст: Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ. Тож аби втримати його, тут готуються посилено. Встигнути укомплектуватись людьми та технікою. Це головне для оборони, кажуть армійці. Що цю американську машину піхоти "Бредлі" солдати бачать вживу досі не вірять. Саме завдяки такій броні можна безпечніше завезти людей на позиції, коли над головою рояться безліч FPV-дронів. "Бредлі" пробиває навіть броню російських танків.

"Бредлі" на фронті

Поки лінія фронту під Торецьком не рухається в жоден бік. Це означає, що інтенсивність боїв тут нижча за сусідні ділянки, але все одно вони щодня. І артилеристи знову заряджають свою гармату. Бо їхнє завдання - прикрити від штурмів росіян таку цінну піхоту в наших окопах.

Росіяни готують ще одну битву за Торецьк! Штурми не припиняються!

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