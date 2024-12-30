Росіяни готуються до масованого удару: українців попередили про нову загрозу

Існує велика ймовірність, що на Новий рік та найближчими днями армія Російської Федерації може спробувати завдавати ракетних ударів по Україні.

Українців попередили про високу ймовірність нової масованої атаки вже найближчим часом. У РНБО зробили тривожний прогноз щодо запасів дронів та ракет РФ

Що про це свідчить – в ексклюзиві "ТСН.ua".

Про це зокрема написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що ворог не хоче завершення війни й робить усе, аби вона продовжувалась.

"Вони накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до "Шахедів", звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів", – каже Коваленко.

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Схожу заяву зробив і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Ми – Україна". Він попередив, що існує велика ймовірність, що на Новий рік та найближчими днями армія Російської Федерації може спробувати завдавати ракетних ударів по Україні. Тимочко наголосив, що окупанти полюбляють символізм. Зокрема, про це свідчить ракетний обстріл на Різдво, 25 грудня.

"Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо за розрахунком росіян, спілкуються з сім'ями, святкові заходи. Але це формальна теорія росіян – насправді пильність є і буде… Свята на жаль, для нас будуть небезпечними".

Також Тимочко згадав заяву української розвідки про те, що росіяни накопичили близько півтори тисячі ракет. А на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після того, як росіяни влаштували ракетний обстріл України на Різдво, у них ще є запасів на дві масштабні атаки. Плюс до всього ворог продовжує накопичувати й в нього є допомога від КНДР.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку - ред.) здійснити ближче до Нового року. Або навіть в новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року".

Мусієнко в коментарі РБК-Україна наголосив, що ворог буде застосовувати максимум. Потім росіяни можуть взяти паузу і вже поновити удари наприкінці січня - на початку лютого. Він також назвав характерні ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів.

"По-перше, розвідувальна інформація. Друге - це ознаки з авіацією. Тобто борти переміщуються за лінією в "Енгельс" або навпаки. Можна помітити по тому, як прибувають борти, які підвозять ракети".

Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов також не виключає можливість масштабної атаки ворога, оскільки РФ вже й раніше вдавалася до атак "Шахедами" і ракетами під час новорічних свят.

"Безумовно, маємо бути напоготові… Але я не думаю, що варто прив'язуватися в контексті оцінки дій ворожої армії до якихось дат. Вони діють абсолютно раціонально. Мають розвідані цілі на території України – використовують наявні ресурси. Те, що в них ресурси є – це очевидно".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "РАШИСТИ ГОТУЮТЬСЯ ДО УДАРІВ: УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЗАПАСИ РАКЕТ І ДРОНІВ У РФ".