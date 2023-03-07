"Росіяни готуються до оборони": військовий розповів про злам, який стався на фронті

Окупанти вже працюють над обороною, каже ексрадник очільника МВС.

Російські окупанти хочуть спробувати вирівняти кордони Донецької області і, швидше за все, ворог готується до оборони.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Андрусів висловив переконання, що ворог вже переходить до оборонної війни, оскільки бачать безперспективність своїх наступів.

"Він (ворог. - Ред.) хоче спробувати вирівняти кордони Донецької області. Я схильний вважати, що росіяни готуються до оборони. Я вважаю, що цей злам стався вже. Вони вже бачать беззмістовність і безперспективність своїх масштабних наступальних кампаній", - висловився ексрадник очільника МВС.

Військовослужбовець пояснив, що окупанти намагаються взяти Бахмут, щоб принаймні таким способом виправдати шалені втрати. Якщо їм не вдаться, то це завдасть ворогу додаткової морально-психологічної шкоди.

"Але в цілому я переконаний, що вони вже працюють над обороною. І цього тижня вже було важливе рішення — вони визначили "столицею" окупованої Запорізької області Мелітополь. А це означає, що фактично вони публічно вже відмовляються від намірів захопити Запоріжжя", - додав Андрусів.

Нагадаємо, швейцарський військовий експерт Маркус Кеупп упевнений, що Москва програє війну, розпочату диктатором РФ Володимиром Путіним. Його аналіз свідчить, що "в жовтні цього року Україна переможе Росію".

Своєю чергою, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, чи виведе Путін свої війська із України.

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