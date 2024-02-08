"Росіяни готуються до потужної атаки": експерти назвали небезпечні лютневі дати

Росіяни можуть готувати ще більш потужнішу ракетну атаку найближчим часом, все частіше використовують боєкомплект з Північної Кореї та загалом мають запас для атак.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли одразу декілька експертів.

"Наприкінці минулого, на початку цього року між обстрілами проходило буквально декілька днів. Тобто йшлось не про тижні, а про дні",- каже колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Та додає: "Ворог задіює ракетну компоненту, як тільки накопичує відповідні ресурси та має відповідну розвідувальну інформацію".

За словами Селезньова, сьогоднішні ракети поцілювали по конкретних військових об’єтах, об’єктах оборонно-промислового комплексу, а також проти об’єктів критичної енергоінфраструктури.

"Те, що 2/3 ракет ми знищили – це чудово", - каже Селезньов.

До цього експерт додає, що вже є підтверджена інформація, що три з п’яти ракет, які поцілили по Харкову – північно-корейського виробництва: "Все частіше росіяни починають використовувати ракети з Північної Кореї".

Крім цього, Селезньов зауважує, що наразі з’являється інформація про те, що уламки однієї з ракет, яка поцілила по Києву, відносяться чи до "Циркону" (гіперзвукова ракета), чи до Х-69.

"Остання - одна з найновіших розробок російського оборонно- промислового комплексу. Тобто ворог адаптується, ворог створює нові зразки ракетного озброєння, щоб долати нашу систему ППО. Намагається створити потужніші ракети. Це виклик, на який варто звертати увагу",- каже Селезньов.

До цього експерт додає, що через це варто уважніше ставитись до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати можливістю перебування в укриттях.

"З добрих новин є те, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив про те, що наша армія набуває більших спроможностей в рамках використання засобів радіоелектронної боротьби",- каже Владислав Селезньов.

Чи може повторитись обстріл через 2 тижні?

"Я думаю, що може повторитись раніше. Як тільки ворог буде знати про важливі цілі і буде мати відповідний ресурс, то здійснить атаку",- каже Селезньов

Чому така кількість ракет?

На це питання експерт відповів так: "Ворог намагається максимально перевантажити наші системи ППО. Зверніть увагу, що був використаний різний тип ракет. Були "Калібри", Х-101/Х-555/Х-55, "Іскандери", С-300. Ворог використовує все, що має в наявності, щоб досягти максимального тиску на наші системи ППО".

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua розповів, що більш масовану атаку слід очікувати, ймовірно, наприкінці лютого.

"Серйозна потужна операція готується близько місяця-півтора. Коли декілька хвиль, коли 100-150 літальних апаратів", - каже Світан

За його словами така атака, яка була сьогодні - готується близько двох тижнів.

"Це каже про те, що росіяни увійшли в якийсь комфортний для себе режим. Те, що вдарили сьогодні - це каже про те, що вибрали атаку під приїзд Борреля. Треба було полякати політиків. І напередодні поїздки Путіна до Стамбула посварити Ердогана з європейськими політиками",- каже Світан.

За його словами, завдяки такій операції Путін може підігріти проблеми.

"Атаку з використанням сотні і більше ракет росіяни можуть готувати на 23-24 лютого",-припускає Світан.

А військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускає, що за останні 2 тижні росіяни могли виготовити до 30 ракет Х-101/Х-555, які в тому числі випустили по Україні.

"До цього удару у них був запас цих ракет. Чому розтягнули? З’являється інформація, що одна з ракет була не типового типу. Є інформація про ракету "Циркон". Можливо, транспортування, розміщення- з цим могла бути пов’язана пауза. Це виключно припущення",- каже експерт.

На думку Коваленка, наступний обстріл можливий навіть завтра.

"У них є потенціал. Але росіяни повинні зробити дорозвідку. Після цього можуть здійснити удар. Але це непередбачувано",- резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Росія могла спеціально розробити пакет ударів по Україні, який влаштувала 7 лютого, щоб відволікти ППО за допомогою комбінації ракет Х-101 і "Шахедів" задля допомоги іншим ракетам пробитися до призначених цілей.

Раніше про особливості російської атаки по Україні 7 лютого розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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