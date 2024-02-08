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"Росіяни готуються до потужної атаки": експерти назвали небезпечні лютневі дати

"Росіяни готуються до потужної атаки": експерти назвали небезпечні лютневі дати

Експерти прогнозують нові ракетні обстріли. Колаж ТСН.ua

Експерти вважають, що окупанти можуть повторити ракетну атаку 24 лютого.

Росіяни можуть готувати ще більш потужнішу ракетну атаку найближчим часом, все частіше використовують боєкомплект з Північної Кореї та загалом мають запас для атак.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли одразу декілька експертів.

"Наприкінці минулого, на початку цього року між обстрілами проходило буквально декілька днів. Тобто йшлось не про тижні, а про дні",- каже колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Та додає: "Ворог задіює ракетну компоненту, як тільки накопичує відповідні ресурси та має відповідну розвідувальну інформацію".

За словами Селезньова, сьогоднішні ракети поцілювали по конкретних військових об’єтах, об’єктах оборонно-промислового комплексу, а також проти об’єктів критичної енергоінфраструктури.

"Те, що 2/3 ракет ми знищили – це чудово", - каже Селезньов.

До цього експерт додає, що вже є підтверджена інформація, що три з п’яти ракет, які поцілили по Харкову – північно-корейського виробництва: "Все частіше росіяни починають використовувати ракети з Північної Кореї".

Крім цього, Селезньов зауважує, що наразі з’являється інформація про те, що уламки однієї з ракет, яка поцілила по Києву, відносяться чи до "Циркону" (гіперзвукова ракета), чи до Х-69.

"Остання - одна з найновіших розробок російського оборонно- промислового комплексу. Тобто ворог адаптується, ворог створює нові зразки ракетного озброєння, щоб долати нашу систему ППО. Намагається створити потужніші ракети. Це виклик, на який варто звертати увагу",- каже Селезньов.

До цього експерт додає, що через це варто уважніше ставитись до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати  можливістю перебування в укриттях.

"З добрих новин є те, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив про те, що наша армія набуває більших спроможностей в рамках використання засобів радіоелектронної боротьби",- каже Владислав Селезньов.

Чи може повторитись обстріл через 2 тижні?

"Я думаю, що може повторитись раніше. Як тільки ворог буде знати про важливі цілі і буде мати відповідний ресурс, то здійснить атаку",- каже Селезньов

Чому така кількість ракет?

На це питання експерт відповів так: "Ворог намагається максимально перевантажити наші системи ППО. Зверніть увагу, що був використаний різний тип ракет. Були "Калібри", Х-101/Х-555/Х-55,  "Іскандери", С-300. Ворог використовує все, що має в наявності, щоб досягти максимального тиску на наші системи ППО".

Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua розповів, що більш масовану атаку слід очікувати, ймовірно, наприкінці лютого.

"Серйозна потужна операція готується близько місяця-півтора. Коли декілька хвиль, коли 100-150 літальних апаратів", -  каже Світан

За його словами така атака, яка була сьогодні - готується близько двох тижнів.

"Це каже про те, що росіяни увійшли в якийсь комфортний для себе режим. Те, що вдарили сьогодні - це каже про те, що вибрали атаку під приїзд Борреля. Треба було полякати політиків. І напередодні поїздки Путіна до Стамбула  посварити Ердогана з європейськими політиками",- каже Світан.

За його словами, завдяки такій операції Путін може підігріти проблеми.

"Атаку з використанням сотні і більше ракет росіяни можуть готувати на 23-24 лютого",-припускає Світан.

А військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускає, що за останні 2 тижні росіяни могли виготовити до 30 ракет Х-101/Х-555, які в тому числі випустили по Україні.

"До цього удару у них був запас цих ракет. Чому розтягнули? З’являється інформація, що одна з ракет була не типового типу. Є інформація про ракету "Циркон". Можливо, транспортування, розміщення- з цим могла бути пов’язана пауза. Це виключно припущення",- каже експерт.

На думку Коваленка, наступний обстріл можливий навіть завтра.

"У них є потенціал. Але росіяни повинні зробити дорозвідку. Після цього можуть здійснити удар. Але це непередбачувано",- резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Росія могла спеціально розробити пакет ударів по Україні, який влаштувала 7 лютого, щоб відволікти ППО за допомогою комбінації ракет Х-101 і "Шахедів" задля допомоги іншим ракетам пробитися до призначених цілей.

Раніше про особливості російської атаки по Україні 7 лютого розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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