Росіяни хочуть дійти до Лимана, чи залишать ЗСУ Бахмут за цієї умови: відповідь експерта

Російські окупанти хочуть дійти до Лимана. Чи залишать українські військові Бахмут, і якщо так, то за якої умови, про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Якщо ми кажемо про сили та засоби, то Кремінна на сьогодні перебуває у найбільш незручному становищі щодо здійснення якихось наступальних дій в напрямку, наприклад, Лиману. Тому що Збройні сили України останній місяць біля Кремінної збільшували свій плацдарм. І зараз, щоб його відвоювати, потрібно використовувати досить потужний ресурс. Чи є він у росіян, це важко сказати, точніше – вони накопичували його, але чи мають вони його у достатній кількості. Вони мають у районі Кремінної приблизно до 9 тисяч особового складу. Це, на мій погляд, недостатньо для того, щоб собі прокласти шлях до Лиману. Це, можливо, буде достатнім, для того, щоб імітувати наступальні дії, просунутись, зайняти якусь позицію, але не більше того. Зайняти якісь локальні території, здобути якісь локальні перемоги", - пояснив експерт.

Якщо говорити про більш масштабний наступ, то, на думку Коваленка, накопичення сил і засобів на Донецькому плацдармі відбувається. І, дійсно, є загроза того, що на Донецькому плацдармі можуть з'явитися передумови для наступу на трьох напрямках:

Бахмут;

Авдіївка;

Вугледар.

"Якщо ми кажемо про ситуацію на сьогодні, то я не виключаю, що це ризики саме у секторі Бахмута, бо там сконцентровано дуже велику кількість десантної компоненти. Її недостатньо для того, щоб повноцінно атакувати Бахмут. Але, як я бачу, вони намагаються зараз не стільки атакувати Бахмут, саме зайти в Бахмут та розпочати міські бої. Оскільки російські підрозділи, скажімо так, у форматі міського бою - ніякі. Ось як можемо охарактеризувати саме росіян. Але, якщо буде перерізано основні логістичні артерії, а саме зараз вони намагаються це зробити – перерізати трасу забезпечення Бахмута, то це може становити загрозу. Отже, до того, як буде перерізано основні артерії, може відбутися виведення з Бахмута Збройних сил України. З іншого боку, поки що ці артерії не перерізано. Отже, Бахмут продовжує тримати оборону", - резюмував Олександр Коваленко.

ТСН.ua зібрав ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу.