Росіяни хочуть оточити Бахмут: Жданов назвав місяць, коли настане пік тяжких боїв за Донбас

Пік у наступальній операції на Донбасі може статися у березні, коли РФ перекине основні сили і підтягне техніку та озброєння.

Таку думку вислови військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я б вже вважав, що Російська Федерація почала наступ от так поступово. Це повторюється те ж саме, що було у квітні минулого року, коли ми очікували початок епічної битви за Донбас. Ось її другий етап починається зараз. Вони (війська РФ – Ред.) вже почали наступальну операцію, вони намагаються максимально тиснути, постійно намагаються наростити зусилля в наступі і будуть далі нарощувати. Просто за прогнозами, пік цих зусиль у наступі може статися у березні, не раніше, коли вони перекинуть і підтягнуть основні сили і особливо підтягнуть техніку і озброєння", - сказав він.

Також Жданов розповів про кількість військових, яку влада РФ може використати у березні.

"Плюс в березні, я так розумію, Путін зможе апелювати 120 тисячами особового складу - це ті, хто повинен був звільнитися навесні, але навряд чи їх відпустять додому. І є ще 120 тисяч – це особовий склад, який було призвано восени. Вони вже 4-5 місяців у частинах і це вважається підготовлені військовослужбовці. От їх будуть змушувати підписувати контракт і будуть гнати сюди для нарощування зусиль. От така хвиля може бути. Ну і додатково те, що будуть давати військкомати - це буде просто на поповнення втрат, або заповнення якихось тилових частин. От так це може виглядати", - сказав експерт.

Жданов зазначив, що зараз на Донбасі російські війська діють за своєю звичною тактикою, намагаючись захоплювати невеликі ділянки території, щоб просуватися вперед.

"Що вони роблять зараз і як можна пояснити такі їхні дії. Так вони по іншому не вміють. Вони взялися до своєї тактики, яку застосовують з першого дня. Вони намагаються робити оточення, так звані кліщі, тільки в маленьких масштабах, і таким чином "відкушують" по шматочку території, намагаючись просуватися вперед. По-іншому у них не виходить і по-іншому вони не вміють", - пояснив він.

За словами Жданова, зараз виникає загроза оточення українських військ у Бахмуті.

"Якщо вони (росіяни – Ред.) будуть мати успіх у своєму прориві, там трішки південніше Бахмута, то ми будемо змушені відходити, щоб не потрапити в оточення. І тут немає різниці, куди далі вони вийдуть, вони будуть знову шукати слабке місце в нашій обороні, проривати її і намагатися знову оточити якусь невеличку ділянку. І так по-трохи, такими напівоточеннями вони будуть змушувати нас відходити. Це така тактика дії Російської Федерації", - зазначив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся . І він посилюється там постійно, щоденно.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може настати через два-три тижні. РФ може спробувати влаштувати атаку з півночі, півдня та сходу.

Водночас у ГУР Міноборони України попередили, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті. У лютому й березні очікуються дуже активні бойові дії.

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