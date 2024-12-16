Росіяни хочуть просунутись у бік Харкова: військові розповіли, що відбувається у важливому селі

Росіяни намагаються перенести лінію фронту якнайближче до Харкова. У небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

Навіть за таких, шалено важких обставин, воїни "Хартії", 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України, знаходять шпарини у ворожій обороні й контратакують.

На ваших екранах QR-код з посиланням на збір для 13-ої бригади НГУ. Спецпідрозділу бригадної розвідки дуже потрібен лафет для перевезення пошкодженої у боях техніки.

QR-код з посиланням на збір для 13-ої бригади НГУ.

Від травня 2024 року на Харківщині не буває тихо через постійні штурми російських окупантів. Поблизу села Липці реактивні ракети стирчать просто в асфальті, навкруги - розтрощені автівки. Шматки одягу й речей, висять просто на деревах. Паркани з дахами зрешечені тисячами куль й уламків. Вщент розбиті сотні місцевих житлових, громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів, Липці перестали існувати.

"Кожен день же обстрілюють! Ну, тяжко підрахувати, але тут і сотні, напевно КАБів впало!", - каже “Коуч”, командир роти 13 БрОП НГУ “Хартія”.

Українським захисникам вдалось відкинути окупантів від села, лінія бойового зіткнення тепер проходить у лісі та поміж полів. Вибити окупантів з околиць Липців й відкинути далі, на північ не було легкою прогулянкою, зізнаються воїни “Хартії”. Кожен метр української Харківщини у ворога доводилось відбивати в жорстоких боях.

На Харківщині тривають бої з окупантами

Атакувати окупантів за першої ліпшої нагоди, “хартійці” не припиняють і тепер. Буквально напередодні піхотинці “Хартії” скористались поганою погодою та за вогневої підтримки побратимів-мінометників захопили одразу кілька ворожих позицій північніше Липців.

"Користуючись погодніми умовами, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися, ми заходили туда, займали їхні позиції. Розбиті позиції. І тим самим, зайняли там, майже всю їх передню лінію! Це була, як кажуть, гарна операція! Вдала! Без жертв!", - каже "Коуч".

Проте росіяни також і контратакують.

"Взагалі тута такого розуміння, як тиха година - немає. Постійно щось працює! Якщо не артилерія - то дрони! А то і все й разом", - каже "Коуч".

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