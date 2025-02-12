Росіяни хочуть взяти під контроль трасу "Донецьк-Запоріжжя": воїни ЗСУ відверто розповіли про загрозу

Російські окупанти після того, як захопили Курахове продовжують штурми українських позицій. Що відомо?

На Новопавлівському напрямку тривають інтенсивні бої. Ворог намагається стиснути залишки Курахівського плацдарму з трьох боків. Село Андріївка - епіцентр боїв, ворог закріплюється там на східних околицях. Противник має намір прорватися з півночі на трасу Запоріжжя–Донецьк у районі Костянтинополя.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Росіяни почали атакувати Сили оборони оптоволоконними дронами. Тепер навіть РЕБ - не гарантія безпеки. З висоти пташиного польоту командири контролюють підходи до своїх позиції. Після того, як окупанти зайняли Курахове бої трохи стихли. Укріплюються там.

Фронт на Донеччині

І досі не проводять активних штурмів. Бо немає ким - кажуть десантники. 46 окрема аеромобільна бригада тут стерла шість підрозділів росіян у боях за місто. Але й зараз позиції десантників з трьох боків оточені позиціями росіянам.

"Це - пануюча висота. Якщо вони беруть цю висоту, вони можуть спокійно літати. Засобів аеророзвідки і ударних дронів у них більше в рази. Вони переріжуть нам всі підходи і евакуації і все", - каже командир батальйону 46 окремої аеромобільної бригади Алі.

Алі

Тож задача зараз - не дати росіянам навіть висунути голови з окопів. Нищать російських солдатів навіть тоді, коли вони просто намагаються зайти на свої позиції. Камера безпілотника помітила двох. Занадто вільно йдуть нашою землею - каже командир і дає команду виправити це.

Ситуація на карті

Пілоти ударних дронів вже заряджені на роботу. Тільки помічають рух, як одразу безпілотник несе туди пекельний подарунок. Або туди ж летить FPV. Тут головне не лише прикрити свою піхоту, аби ворог до неї не дійшов і близько, а й не дати окупантам накопичитись. Бо потім вони розпочинають штурм.

Двоє окупантів знищено. Ця ділянка фронту сьогодні лишилась без змін. Але бійці 46-ї сподіваються, що втримаються й фланги. Бо якби не вони, то й Курахове трималось. Росіяни вже давно змінили тактику і не йдуть в лоба, а намагаються наші сили обійти з боків. Тож ворог активізувався на сусідньому селі Зеленівка. І навіть отримав частковий успіх. Бо має ціль - витіснити наші сили з району Дачне-Улакли Костянтинопіль і отримати контроль над трасою "Донецьк-Запоріжжя".

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