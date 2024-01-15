Росіяни хочуть захопити Харків: Коваленко розповів, чи здатні вони це зробити зараз

В Росії знову відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення так званої буферної зони з Бєлгородською областю. Однак росіяни не мають можливості для її здійснення.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

“Якщо ми говоримо про Бєлгородську область, то ні. Тому що станом на сьогодні в там розміщується група військ “Бєлгород”, яка становить загальною кількістю трохи менше ніж 12 тисяч. Вони не мають навіть повної комплектації механізованою компонентою”, — розповів Олександр Коваленко.

За його словами, 12 тисяч — це недостатня кількість для того, щоб просуватися в напрямку Харкова та створювати буферну зону з урахуванням тих ліній оборони та тих рубежів, які були створені за останній час саме в цій області.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

“Тут я зроблю невеличке порівняння з Авдіївкою. Російські окупанти в напрямку Авдіївки використовують на сьогодні угруповання кількісно майже 45 тисяч особового складу. І Авдіївка — це не місто мільйонник. І до Авдіївки по деяким напрямкам їм треба було пройти півтора, два, два з половиною кілометри для того, щоб розпочати вже в адміністративній межі самого міста бойові дії”, — пояснив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко каже, якщо говорити про Харків, виникає наступне питання: якщо на Авдіївку їм не вистачає вже три місяці ресурсу 45 тисяч для оточення та захоплення, який ресурс потрібен для Харкова, щоб його оточити та захопити?

“Або створити якусь там уявну для них буферну зону. Їм потрібно буде ресурс тільки на цю область ще доповнено 80-100 тисяч особового складу. Звідки його взяти, якщо навіть для наступу на Авдіївку вони тягнуть ресурс з Луганської області, групи військ центр, друга загальновійськова армія та 41 загальновійськова армія. Якщо вони зараз готують для передислокації під Авдіївку з-під Бахмуту підрозділи 57 окремої мотострілецької бригади і так далі. Їм цього буде не вистачати, вони будуть тягнути ще. А тут ми говоримо про якийсь наступ, створення буферної зони, яку вони повинні будуть контролювати в Харківській області. Ну, хай спробують 12 тисячами. Це 12 тисяч суїцидників. Я б назвав би їх так”, — розповів Олександр Коваленко.

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